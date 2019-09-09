ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фігура – ідеал! Віка з НеАнгелів звабила формами в купальниках на Мальдівах

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.09.2019 - 17:35
Фігура – ідеал! Віка з НеАнгелів звабила формами в купальниках на Мальдівах
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка змінює пляжні вбрання наче рукавички

Вікторія з гурту НеАнгели може похвалитися стрункою, підтягнутою фігурою. Дівчина отримала повну свободу демонструвати розкішні форми в бікіні під час відпочинку на Мальдівах, і негайно нею скористалася! Співачка змінює купальники як рукавички, і кожен раз з'являється перед шанувальниками на фото в Instagram в новому пляжному образі. Так, днями вона встигла покрасуватися в райдужному бікіні в "компанії" єдинорога. Тепер настала черга злитого квіткового купальника, який підкреслив фігуру Вікі не менш виграшно, ніж більш відкриті варіанти!

Дівчина позує біля океану в купальнику ніжною забарвлення – на небесно блакитному фоні зображені квіти і листя. Купальне вбрання чудово відтіняє тропічну засмагу співачки, підкреслює її тонку талію і високі груди.

"Дорогі мої, поставте смайлики, які у вас асоціюються з відпочинком на Мальдівах", - дала вона креативне завдання юзерам.

Фігура – ідеал! Віка з НеАнгелів звабила формами в купальниках на Мальдівах

Фігура – ідеал! Віка з НеАнгелів звабила формами в купальниках на Мальдівах

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

На іншому фото Віка зображена біля краю басейну. На ній – червоно-білий бікіні з кокетливими плавками на зав'язках. На знімку легко можна розглянути сталевий прес спортивної Віки.

"За стільки часу вперше вирішила зануритися в басейні", - зізналася вона.

Фігура – ідеал! Віка з НеАнгелів звабила формами в купальниках на Мальдівах

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Компліменти від шанувальників не змусили себе довго чекати – вони захоплювалися прекрасною формою дівчини і її хвилюючими вигинами.

  • Ідеальна
  • Яскрава, емоційна! Зайди... Басейн тебе чекає
  • Дівчина-мрія
  • Шикарна
  • Фігура ідеал
  • Гарне фото!
  • Які яскраві фото - вам йдуть Мальдіви
  • Яка ви красуня!
  • Купальник super, a Vika супер-пупер

Скріншот коментарів

Раніше Вікторія з гурту НеАнгели спокусила сексапільними формами в смарагдовому бікіні.

Поцілована сонцем: Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаром "Вишенька на торті": Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся