ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Амазонка: Віка з НеАнгелів в бікіні засвітила точені форми на гарячих фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.06.2020 - 10:58
Амазонка: Віка з НеАнгелів в бікіні засвітила точені форми на гарячих фото
Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка поніжилась біля моря в Одесі

Вікторія Смеюха з НеАнгелів – володарка струнких форм, які вона демонструє на численних фото в Instagram. Підтримувати бездоганні пропорції – велика праця, зізнається дівчина, але зі спортом вона на "ти", до того ж ведет здоровий спосіб життя і стежить за харчуванням. А результати своїх зусиль в черговий раз продемонструвала під час яскравого пляжного фотосету в Одесі.

Артистка вибрала для релаксу на морському узбережжі чорний ліф і яскраво-рожеві плавки бікіні на зав'язках з боків з металевими вставками. На деяких фото на голові у Вікі красується пов'язка-обідок кольору фуксії. Вона приїхала на один із знаменитих одеських пляжів, розташованих в районі Аркадії. До речі, суботнім вечором в одному з місцевих нічних клубів у гурту НеАнгели відбувся виступ.

"Саме час прикрасити собою улюблене місто біля моря", - підписала спокусливі пляжні кадри Віка.

Віка похвалилася ідеально стрункими формами в яскравому пляжному образі (фото: instagram.com/vikanablack)

Підписники співачки прийшли в повний захват від її виточеної фігури і ідеального преса – вони скупали дівчину в компліментах.

  • Богиня! Красуня!
  • З такою фігурою треба точно в книгу рекордів
  • Яким спортом Ви займаєтеся? Прес просто ідеальний!
  • Амазонка
  • Принцеса
  • Красуня
  • Фігура - мрія
  • Вікторія кожне фото чудово,а ви - Чарівні!
  • Класні фотки, ну просто вогонь
  • Яка фігура у Вас. Ви велика розумниця
  • Дійсно красуня! Гарні фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віка з гурту НеАнгели спокусила фото, на яких апетитно і пікантно одночасно поласувала черешнею.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся