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Alyona Alyona стала персонажем гри GTA в кліпі на сингл "Дикі танці"

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2020 - 12:27
Alyona Alyona стала персонажем гри GTA в кліпі на сингл "Дикі танці"
Alyona Alyona (фото: прес-служба)

Альона влаштовує дикі танці в стилі брейк на даху власної машини

Тільки у 2019 році зірка українського хіп-хопу alyona alyona випустила 9 кліпів, включаючи колаборації з Джамалою та реп-тріо KALUSH. Додамо сюди дебютний альбом «Пушка» та EP «В хаті МА» і отримаємо продуктивність недосяжного рівня. З такою частотою релізів у фанатів Альони напевно з’явилася дофамінова залежність від її контенту. Але, судячи з усього, зменшувати обороти реперша з Баришівки навіть не думає. Вже у першому місяці 2020 року вона представляє чергову прем’єру — кліп на пісню «Дикі танці» з торішнього EP «В хаті МА».

Alyona Alyona - Дикі танці

Нове відео гарантовано викличе схвальну посмішку на обличчі всіх геймерів. Alyona alyona постає тут в ролі персонажа культової гри Grand Theft Auto (GTA) та розсікає на жовтих Жигулях по порожніх трасах спальних районів. Хаотично забудовані панельні будинки, калюжі у пробоїнах асфальту, обов’язковий білборд «З днем народження», продуктовий ларьок з пивом і морозивом, кіоск Ремонт взуття та спортивного вигляду молодь на сходинках — ці рідні серцю локації не сплутати ні з чим.

Заїхавши в один з київських дворів, Альона влаштовує дикі танці в стилі брейк на даху власної машини. Слідом за нею інші герої цієї вигаданої гри — продавщиця в блузі з леопардовим принтом і робочому синьому фартуху, майстер взуття не першої свіжості, дівчина за лотком з фруктами в топіку ALENciaga, братва, яка пересувається на «кортах», і навіть бездомні коти — всі починають качатися під мінімалістичний біт треку. Місто засинає... прокидається хіп-хоп мафія!

Автором ідеї та режисером ролика стала Анна Велосіпедова, відома по роботі з Brunettes Shoot Blondes, MamaRika, INAIA, The Elephants і багатьма іншими українськими артистами. А в ролі монтажера виступив молодий кліпмейкер і репер DELTA ARTHUR, який причетний до більшості кліпів від alyona alyona.

Нагадаємо, раніше alyona alyona і Джамала іронічно й зухвало заспівали про зворотній бік популярності в епоху соціальних мереж.

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