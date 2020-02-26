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Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.02.2020 - 14:56
Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona, як завжди, відзначилася почуттям гумору

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona продовжує набиратися сил на Балі, куди полетіла на зимові канікули. При цьому відпочинок співачки її фанатам точно запам'ятається своєю оригінальністю і життєрадісністю. На відміну від інших зірок шоу-бізнесу, Альона не поспішає робити гламурні фото на тлі заходу сонця або лежачи на піску у вигадливих позах. Замість цього виконавиця буквально кожен день дарує посмішки своїм шанувальникам, влаштувавши такий собі відпочинок "анти-instagram".

Так, раніше співачка показала шанувальникам, як тренується під час відпочинку на Балі. Alyona Alyona вирішила виділити час для йоги. Але замість розслабленої гімнастики для душі і тіла, вийшла забавна пародія.

Новий пост рэперши вийшов не менш позитивним. Відзначимо, що Альона - власниця пишних форм. Однак ніяких комплексів з приводу своєї зовнішності у Alyona Alyona точно немає. Навпаки, співачка тонко висміює новомодні тренди.

Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

На новому знімку Олена "кидає виклик" виразному підборіддю. Разом зі своєю подругою співачка забавно "корчили гримаси", випинаючи другі підборіддя.

"ВІДМІЧАЙ ТОГО, ХТО ТАКОЖ МАЄ ДРУГЕ ПІДБОРІДДЯ #другепідборіддя" - закликала своїх фоловерів Альона.

Шанувальники співачки, як завжди, прийшли в захват від її почуття гумору. І нагородили свою улюбленицю коментарями. А також підтримали її "стьоб".

  • "У мене навіть три"
  • “Хорош. Підняли настрій, спс"
  • "Боюся, якщо зазначу, отримаю по шапці"
  • "Гарна і не дуже подруга))"
  • "Я як-то п'ять нарахувала"
  • "Наголошую себе))"
  • "Ух ти, прям я коли випадково включила фронталку"

Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя

Скріншот коментарів: instagram.com/alyona.alyona.official

Очікування vs реальність: Alyona Alyona в купальнику потішила фото з відпочинку на Балі.

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