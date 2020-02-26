Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя

Alyona Alyona, як завжди, відзначилася почуттям гумору
Українська реп-виконавиця Alyona Alyona продовжує набиратися сил на Балі, куди полетіла на зимові канікули. При цьому відпочинок співачки її фанатам точно запам'ятається своєю оригінальністю і життєрадісністю. На відміну від інших зірок шоу-бізнесу, Альона не поспішає робити гламурні фото на тлі заходу сонця або лежачи на піску у вигадливих позах. Замість цього виконавиця буквально кожен день дарує посмішки своїм шанувальникам, влаштувавши такий собі відпочинок "анти-instagram".
Так, раніше співачка показала шанувальникам, як тренується під час відпочинку на Балі. Alyona Alyona вирішила виділити час для йоги. Але замість розслабленої гімнастики для душі і тіла, вийшла забавна пародія.
Новий пост рэперши вийшов не менш позитивним. Відзначимо, що Альона - власниця пишних форм. Однак ніяких комплексів з приводу своєї зовнішності у Alyona Alyona точно немає. Навпаки, співачка тонко висміює новомодні тренди.
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
На новому знімку Олена "кидає виклик" виразному підборіддю. Разом зі своєю подругою співачка забавно "корчили гримаси", випинаючи другі підборіддя.
"ВІДМІЧАЙ ТОГО, ХТО ТАКОЖ МАЄ ДРУГЕ ПІДБОРІДДЯ #другепідборіддя" - закликала своїх фоловерів Альона.
Шанувальники співачки, як завжди, прийшли в захват від її почуття гумору. І нагородили свою улюбленицю коментарями. А також підтримали її "стьоб".
Скріншот коментарів: instagram.com/alyona.alyona.official
Очікування vs реальність: Alyona Alyona в купальнику потішила фото з відпочинку на Балі.