Аlyona Аlyona показала виворіт Балі і нагадала світу про головне

Alyona Alyona (фото: прес-служба)

Співачка представила нову гостросоціальну роботу

Аlyona Аlyona у своїх роботах не боїться піднімати гострі соціальні теми і говорити вголос про проблеми глобального масштабу. Її нова робота "Тихо діти сплять" - соціальний маніфест.

Пронизливий трек - це перша робота з майбутнього альбому української хіп-хоп зірки, який вона писала на початку 2020 року на острові Балі. Лоакция була вибрана не випадково - мальовничий райський куточок входить в топ-10 найбільш екологічно забруднених місць планети.

"Тихо діти сплять" - це щира історія про сьогоднішню ситуацію в світі: війни, екологічні катастрофи та катаклізми, голод і бідність, пандемія ... Аlyona Аlyona нагадала, що всі ми пришлои на цю Землю, щоб робити світ краще, але зовсім забули про свою важливу місію.

Alyona Alyona представила кліп на нову пісню (фото: прес-служба)

"Ми забули, що для справжнього щастя нам не треба так багато, що жодне зовнішнє благо не замінить внутрішню порожнечу, забули про те, що всі земні ресурси не безмежні. Важливо те, що кожен чоловік і кожна жінка можуть залишити для наступних поколінь, який показати приклад, можуть зробити це саме зараз, поки діти сплять " - розповіла про нову роботу співачка.

Вона закликала людей без зволікання діяти, змінювати ставлення до природи, навколишнього середовища і не ігнорувати те, що відбувається, "поки цей світ ще не зник".

Режисер кліпу "Тихо діти сплять" Антон Штука зміг яскраво і вражаюче показати, яким є сучасний світ, зробити акцент на "вивороті" непривабливої реальності. Він зміг втілити оригінальну ідею в відео. "У кліпі діти і дорослі міняються ролями. Діти як втілення чистоти, відкритості та усвідомленості, а дорослі як образ сліпоти, втоми і зашореності ".

Відео:YouTube/Аlyona Аlyona

Раніше Alyona Alyona показала, скільки вона важить, і вирішила сісти на дієту.