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Аlyona Аlyona показала виворіт Балі і нагадала світу про головне

П'ятниця 17 липня 2020 21:42
Аlyona Аlyona показала виворіт Балі і нагадала світу про головне
Alyona Alyona (фото: прес-служба)

Співачка представила нову гостросоціальну роботу

Аlyona Аlyona у своїх роботах не боїться піднімати гострі соціальні теми і говорити вголос про проблеми глобального масштабу. Її нова робота "Тихо діти сплять" - соціальний маніфест.

Пронизливий трек - це перша робота з майбутнього альбому української хіп-хоп зірки, який вона писала на початку 2020 року на острові Балі. Лоакция була вибрана не випадково - мальовничий райський куточок входить в топ-10 найбільш екологічно забруднених місць планети.

"Тихо діти сплять" - це щира історія про сьогоднішню ситуацію в світі: війни, екологічні катастрофи та катаклізми, голод і бідність, пандемія ... Аlyona Аlyona нагадала, що всі ми пришлои на цю Землю, щоб робити світ краще, але зовсім забули про свою важливу місію.

Аlyona Аlyona показала виворіт Балі і нагадала світу про головне

Alyona Alyona представила кліп на нову пісню (фото: прес-служба)

"Ми забули, що для справжнього щастя нам не треба так багато, що жодне зовнішнє благо не замінить внутрішню порожнечу, забули про те, що всі земні ресурси не безмежні. Важливо те, що кожен чоловік і кожна жінка можуть залишити для наступних поколінь, який показати приклад, можуть зробити це саме зараз, поки діти сплять " - розповіла про нову роботу співачка.

Вона закликала людей без зволікання діяти, змінювати ставлення до природи, навколишнього середовища і не ігнорувати те, що відбувається, "поки цей світ ще не зник".

Режисер кліпу "Тихо діти сплять" Антон Штука зміг яскраво і вражаюче показати, яким є сучасний світ, зробити акцент на "вивороті" непривабливої реальності. Він зміг втілити оригінальну ідею в відео. "У кліпі діти і дорослі міняються ролями. Діти як втілення чистоти, відкритості та усвідомленості, а дорослі як образ сліпоти, втоми і зашореності ".

Відео:YouTube/Аlyona Аlyona

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