Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі "Маленькі жінки"

28 січня у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра романтичного фільму «Маленькі жінки».

Першими стрічку побачили: Аліна Паш, Санта Дімопулос, Анна Андрес, Віталіна Ющенко, Тоня Ноябрьова, Анатолій Анатоліч, Філіп Власов, Олена Бурба, Жан Гріцфельдт, Яна Клочкова, Олімпія Вайтмусташ, Злата Мітчелл, Вікторія Батуі, Ірина Заря, Анастасія Зоря, Анна Браженко, Алекс Захарчук, Анастасія Даугуле, Наталія Васько та багато інших.

Маленькі жінки: про фільм

Маленькі жінки - трейлер

«Маленькі жінки» — це романтична історія про чотирьох чарівних сестер. Вони дуже різні, проте найбільше вирізняється Джо. Дівчина терпіти не може стереотипи та хоче досягнути всього сама. Головна мета — зробити все для того, щоб її п'єси ставили на великих театральних сценах.

Зіркові гості столичної прем'єри

Аліна Паш

Санта Дімопулос

Жан Гріцфельдт

Вікторія Батуі

Анастасія Даугуле

Олена Бурба і Олімпія Вайтмусташ

Яна Клочкова (ліворуч)

Злата Мітчелл

Анатолій Анатоліч та Наталія Васько

Тоня Ноябрьова

Ірина Зоря

Алекс Захарчук

Філіп Власов

Олександра Новікова

Зіркові гості прем'єри "Маленькі жінки" в Києві

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань