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Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі "Джентльмени" Гая Річі

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 15:48
Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі "Джентльмени" Гая Річі
Зіркові гості прем'єри Джентльмени в Києві (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів «Оскар» фільм «Джентльмени» стартує 30 січня 2020

27 січня у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра фільму «Джентльмени».

Першими стрічку побачили: Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ася Мхітарян, Катя Сільченко, Ніна Васадзе, Поліна Неня, Іванна Онуфрійчук, Діана Глостер, Валід Арфуш, Віта Кін, Оксана Берг, Христя Храновська, Роман Кіндрачук, Ахтем Сейтаблаєв, Віталіна Ющенко, Маша Шубіна, Ілля Чичкан, Ольга Слонь, Дмитро Заходякін, Аліна Косичкина, Анастасия Даугулє, Богдан Юсипчук, Данила Подольський, Ірина Заря, Анастасія Заря, Олександра Новікова, Вероніка Ясінська, Аліса Купер, Алік Шпилюк та багато інших.

Джентльмени: про фільм

Джентльмени Гая Річі - трейлер

Мікі Пірсон, випускник Оксфордського університету, створив прибуткову бізнес-імперію і відкрив кілька філій виробництва марихуани в Лондоні. Схема вийшла дуже вдалою. Заробивши грошей. Мікі вирішує продати нелегальний бізнес впливовим мільярдерам з США, але не все так просто, якщо на шляху стоять справжні джентльмени.

Зіркові гості прем'єри в Києві

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Санта Дімопулос

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Лілія Пустовіт (праворуч)

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Ася Мхітарян і Віта Кін

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Катя Сільченко

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Валід Арфуш

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Катя Сільченко і Поліна Неня

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Ахтем Сейтаблаєв

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Ніна Васадзе

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Богдан Юсипчук (ліворуч)

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Іванна Онуфрійчук

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Діана Глостер

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Оксана Берг

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Ілля Чичкан

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Анастасія Даугуле

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Ірина Зоря

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Олександра Новікова

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Вероніка Ясінська

Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Джентльмени&quot; Гая Річі

Алік Шпилюк

Зіркові гості прем'єри

Зіркові гості прем'єри

Фото: Кирило Авраменко

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