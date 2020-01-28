Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ілля Чичкан та інші зіркові гості на прем'єрі "Джентльмени" Гая Річі

Зіркові гості прем'єри Джентльмени в Києві (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів «Оскар» фільм «Джентльмени» стартує 30 січня 2020

27 січня у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра фільму «Джентльмени».

Першими стрічку побачили: Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ася Мхітарян, Катя Сільченко, Ніна Васадзе, Поліна Неня, Іванна Онуфрійчук, Діана Глостер, Валід Арфуш, Віта Кін, Оксана Берг, Христя Храновська, Роман Кіндрачук, Ахтем Сейтаблаєв, Віталіна Ющенко, Маша Шубіна, Ілля Чичкан, Ольга Слонь, Дмитро Заходякін, Аліна Косичкина, Анастасия Даугулє, Богдан Юсипчук, Данила Подольський, Ірина Заря, Анастасія Заря, Олександра Новікова, Вероніка Ясінська, Аліса Купер, Алік Шпилюк та багато інших.

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Мікі Пірсон, випускник Оксфордського університету, створив прибуткову бізнес-імперію і відкрив кілька філій виробництва марихуани в Лондоні. Схема вийшла дуже вдалою. Заробивши грошей. Мікі вирішує продати нелегальний бізнес впливовим мільярдерам з США, але не все так просто, якщо на шляху стоять справжні джентльмени.

Зіркові гості прем'єри в Києві

Санта Дімопулос

Лілія Пустовіт (праворуч)

Ася Мхітарян і Віта Кін

Катя Сільченко

Валід Арфуш

Катя Сільченко і Поліна Неня

Ахтем Сейтаблаєв

Ніна Васадзе

Богдан Юсипчук (ліворуч)

Іванна Онуфрійчук

Діана Глостер

Оксана Берг

Ілля Чичкан

Анастасія Даугуле

Ірина Зоря

Олександра Новікова

Вероніка Ясінська

Алік Шпилюк

Зіркові гості прем'єри

Зіркові гості прем'єри

Фото: Кирило Авраменко