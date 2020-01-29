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Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі "Маленькі жінки"

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2020 - 15:34
Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі "Маленькі жінки"
Зіркові гості прем'єри "Маленькі жінки" в Києві (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів «Оскар» фільм «Маленькі жінки» стартує 30 січня 2020

28 січня у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра романтичного фільму «Маленькі жінки».

Першими стрічку побачили: Аліна Паш, Санта Дімопулос, Анна Андрес, Віталіна Ющенко, Тоня Ноябрьова, Анатолій Анатоліч, Філіп Власов, Олена Бурба, Жан Гріцфельдт, Яна Клочкова, Олімпія Вайтмусташ, Злата Мітчелл, Вікторія Батуі, Ірина Заря, Анастасія Зоря, Анна Браженко, Алекс Захарчук, Анастасія Даугуле, Наталія Васько та багато інших.

Маленькі жінки: про фільм

Маленькі жінки - трейлер

«Маленькі жінки» — це романтична історія про чотирьох чарівних сестер. Вони дуже різні, проте найбільше вирізняється Джо. Дівчина терпіти не може стереотипи та хоче досягнути всього сама. Головна мета — зробити все для того, щоб її п'єси ставили на великих театральних сценах.

Зіркові гості столичної прем'єри

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Аліна Паш

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Санта Дімопулос

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Жан Гріцфельдт

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Вікторія Батуі

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Анастасія Даугуле

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Олена Бурба і Олімпія Вайтмусташ

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Яна Клочкова (ліворуч)

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Злата Мітчелл

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Анатолій Анатоліч та Наталія Васько

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Тоня Ноябрьова

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Ірина Зоря

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Алекс Захарчук

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Філіп Власов

Аліна Паш, Санта Дімопулос, Яна Клочкова та інші зіркові гості на прем'єрі &quot;Маленькі жінки&quot;

Олександра Новікова

Зіркові гості прем'єри "Маленькі жінки" в Києві

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Дата прем'єри серіалу Спіймати Кайдаша: нове прочитання повісті Івана Нечуй-Левицького Екс: в прокат виходить кримінальний бойовик про події 1932 року в Галичині
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