Аліна Гросу висловилася про вагітність і стосунки з чоловіком

Аліна Гросу (фото: прес-служба співачки)

Співачка розповіла про перший рік подружнього життя

Українська співачка Аліна Гросу, яка в червні відзначила 25-річчя, в останні місяці перестала викладати в мережі спільні фото зі своїм чоловіком Олександром, що викликало безліч чуток і домислів. "Де чоловік?", "Чому так багато колеги Полянського поруч?", "Чи правда, що вагітна?" - на ці запитання артистка вирішила відповісти в розгорнутому інтерв'ю.

Виконавиця зазначила, що віддає перевагу тепер не виставляти особисте життя напоказ.

“Минулий рік про моє особисте життя було стільки всього сказано і показано, що тепер я віддаю перевагу зберігати щастя в тиші. Перший рік шлюбу пройшов чудово, але непросто. Річниця запам'ятається тим, що ми провели її на карантині, дотримуючись всіх заходів захисту. Він в одній кімнаті, я — в іншій. Зустрічалися на кухні!" - поділилася Аліна.

Аліна Гросу зізналася, що перший рік подружнього життя був непростим (фото: прес-служба співачки)

Також співачка офіційно заявила: вона не вагітна. Але дітей дуже любить і обов'язково стане мамою: “Це всього лише був першоквітневий жарт. Трохи сходили з розуму на карантині".

Гросу неодноразово помічали в компанії актора Романа Полянського. Хто він в житті співачки?

“Рома — мій чудовий друг, партнер. Ми завжди на одній хвилі! А бачимося часто тому, що ми дружимо і Рома задіяний у моїй роботі. Він талановитий актор, режисер і брав участь в моїх кліпах", — розповіла Гросу.

Аліна Гросу розповіла про свого дорогого друга (фото: прес-служба співачки)

До речі, про кліпи: незабаром вийде нова відеоробота від GROSU. Вона дуже сподівається, що, побачивши це відео, багато перестануть втручатися в її особистий простір. Кліп обіцяє бути скандальним! Команда, з якою Аліна вперше знімала міні-фільм, придумала дуже сміливу ідею. І це все було реалізовано, незважаючи на зайнятість Гросу як актриси в 4 проектах відразу.

“Всі зйомки проходять, в основному, в Києві. Нелегко зніматися відразу в декількох проектах одночасно. Так хвилююче і радісно від того, що ти проживаєш різні життя своїх персонажів. Слава Богу, є сім'я і друзі, які допомагають мені відновлюватися після складних зйомок!" — говорить зірка.

Аліна Гросу зайнята відразу в декількох проектах як актриса (фото: прес-служба співачки)

Раніше Аліна Гросу відверто розповіла про пластику і секрети стрункої фігури.

До речі, на карантині Аліна Гросу показала, як виглядає без макіяжу і салонів краси.