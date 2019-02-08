Аліна Гросу вперше розповіла про хлопця і прокоментувала чутки про весілля

Також розкрилася правда про "вагітності" Гросу

Алина Гросу рассекретила наконец свою личную жизнь, признавшись, что уже четыре года она встречается с молодым человеком, которого зовут Александр. Однако певица на данный момент нигде не появлялась с любимым на публике, так как сама этого не хочет, продолжая держать отношения в тайне. Об этом Гросу рассказала в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна".

Горосу отметила, что Александр следит за ее творчеством. И все же молодого человека смущает, что она часто появляется в откровенных образах, а также сценах любви с другими мужчинами в провокационных клипах и фильмах. Так, девушка отметила, что ее парень таки смог "пережить" скандальній клип на песню "Хочу я баса". Но вот без возмущенных комментарием не обошлось.

"Он смотрел и говорил: "Боже, какой бред! Откуда это? Зачем? Почему?", — честно рассказала Алина Гросу.

Алина Гросу — Хочу я баса

А вот на вопрос о возможной свадьбе певица ответила уклончиво, лишь намекнув: "Давайте поговорим об этом в июне".

Также отмечается, что на данный момент Алина Гросу играет роль в фильме телеканала "Украина" — "Замок на песке". В рамках своей роли ей пришлось примерить образ беременной девушки, вызвав активное обсуждение в сети.

Напомним, ранее Алина Гросу показала пикантные фото в белье.

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