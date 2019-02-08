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Аліна Гросу вперше розповіла про хлопця і прокоментувала чутки про весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.02.2019 - 15:11
Аліна Гросу вперше розповіла про хлопця і прокоментувала чутки про весілля
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Також розкрилася правда про "вагітності" Гросу

Аліна Гросу розсекретила нарешті своє особисте життя, зізнавшись, що вже чотири роки вона зустрічається з молодим чоловіком, якого звуть Олександр. Однак співачка на даний момент ніде не з'являлася з коханим на публіці, так як сама цього не хоче, продовжуючи тримати стосунки в таємниці. Про це Гросу розповіла в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Аліна Гросу з хлопцем

Горосу зазначила, що Олександр стежить за її творчістю. І все ж його бентежить, що вона часто з'являється у відвертих образах, а також сценах кохання з іншими чоловіками в провокаційних кліпах і фільмах. Так, дівчина зазначила, що її хлопець таки зміг пережити скандальній кліп на пісню "Хочу я баса". Але ось без обурених коментарем не обійшлося.

"Він дивився і казав: "Боже, яка нісенітниця! Звідки це? Навіщо? Чому?", — чесно розповіла Аліна Гросу.

Аліна Гросу — Хочу я баса

А ось на питання про можливе весілля співачка відповіла ухильно, лише натякнувши: "Давайте поговоримо про це в червні".

Також зазначається, що на даний момент Аліна Гросу грає роль у фільмі телеканалу "Україна" — "Замок на піску". В рамках своєї ролі їй довелося приміряти образ вагітної дівчини, викликавши активне обговорення в мережі.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала пікантні фото в білизні.

Також цікаво: "Мріяла стати балериною": Аліна Гросу приміряла незвичайний образ.

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Новини України Аліна Гросу
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