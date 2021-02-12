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Аліна Гросу вперше розповіла про молодшого брата: більше на мене схожий, ніж на батьків

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 21:01
Аліна Гросу вперше розповіла про молодшого брата: більше на мене схожий, ніж на батьків Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Аліна Гросу після зйомок у 16-серійному серіалі "У полоні минулого", який стартує на каналі "Україна" 15 лютого, вперше розповіла про свого молодшого брата, який народився кілька років тому.

Одкровеннями артистка поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.

"У мене є молодший брат, і таке відчуття, що це копія мене. У нього такий же ніс, досить великі очі і круглі щічки. В залежності від ракурсу і косметики ти все одно виглядаєш абсолютно по-іншому. Але мій брат більше на мене схожий, ніж на моїх батьків. Просто копія. Тільки волосся, колір світліший, ніж, коли я народилася", - сказала дівчина.

Гросу зазначає, що брат, як і вона, артистичний і дуже любить її творчість.

"У дитинстві батьки говорили, що я була ідеальною дитиною. Ось те ж саме і з ним зараз відбувається. Він абсолютно тихий, якийсь розсудливий. З ним спокійно можна розмовляти. Він не скандалить, не кричить - просто наполягає на своєму. Єдине, з чим особисто я борюся, коли бачу, я не хочу, щоб він дивився дуже багато мультиків. А він українською мовою починає у мене просити подивитися по 15 разів. Він буде наполягати дуже довго на своєму. Загалом, він упертий, але спокійний. І, напевно, у мене такий вік, коли вже і своїх дітей можна було б завести. Брат для мене дуже рідний, навіть більше, ніж брат. Просто все на світі. Шалено його люблю", - сказала зірка.

Аліна Гросу вперше розповіла про молодшого брата: більше на мене схожий, ніж на батьків

Аліна Гросу з братом (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше ми писали, що Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками і обіймами.

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