Аліна Гросу розповіла, коли планує завести дітей

24-річна співачка Аліна Гросу вже знайшла своє щастя - після чотирьох років стосунків вона вийшла заміж за свого коханого, 25-річного Олександра Комкова. Пара зіграла пишне весілля в Італії 23 липня, а серед гостей свята були Ірина Білик, Дмитро Коляденко, Павло Зібров та інші. До речі, витрачена на торжество сума вражає! А в новому інтерв'ю програмі “Життя відомих людей“ артистка зізналася, коли планує подарувати своєму чоловікові первістка.

За словами Аліни, це питання дуже хвилює її чоловіка.

"Саша мене задовбав цим питанням, коли у нас будуть діти", — зізналася Гросу.

Виконавиця розповіла, що хоче стати мамою, але вважає, що це станеться в потрібний час. При цьому, на її думку, до цього не можна бути повністю готовим.

"Мені здається, що це просто станеться і все. Тому що ми ніколи не будемо готові. Ніхто не буде готовий на 100%", — зазначила Аліна.

Відео: Аліна Гросу розповіла про плани на материнство (Youtube.com/ЖВЛ)

Дівчина також згадала, якою була перша зустріч з нині гаряче коханим чоловіком. Пара познайомилася шість років тому в московському будинку Олександра, куди Аліну запросили на вечірку. Однак, за словами артистки, в той вечір вона навіть уваги не звернула на високого блондина.

"Я дивлюся, 19 річний хлопчик, ну задрот якийсь, ну як задрот, занадто розумний був для свого віку", - зізналася співачка.

Аліна Гросу та Олександр Грудок (фото: instagram.com/alina_grosu)

Відносини між ними зав'язалися лише через два роки після знайомства.

"Я не можу сказати, що ось такого-то числа я став її любити. Це якесь живе почуття, яке постійно видозмінюється, росте і поліпшується. Кожен день я розумію, що я її люблю", - говорить Комков.

Аліна Гросу та Олександр Грудок (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу оголила розкішний бюст перед об'єктивом чоловіка. Співачка позувала на тлі нічного міста на терасі одного з закладів Москви у вбранні з пікантним вирізом.

До речі, раніше Аліна Гросу розповіла, скільки планує мати дітей. Співачка зізналася, що вони з чоловіком Александром хочуть як мінімум двох малюків.