Аліна Гросу розповіла, чи робила пластику, і що хлопець думає про її зовнішністі

Гросу зазначає, що іноді звинувачення з приводу зовнішності її кривдять

Алина Гросу решила расставить все точки над "і", наконец признавшись, обращалась ли она к услугам пластического хирурга.

Так, в сети появилась информация, что Гросу уменьшила себе нос, а также удалила из щек так называемые комки Биша (жировые отложения в щечках). И, как результат, "перестаралась с пластикой". Однако сама Гросу уверяет, что ничего подобного она не делала. А все изменения с внешностью произошли естественно в период взросления. Об этом украинская исполнительница рассказала в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

"Я достаточно изменилась, я это абсолютно принимаю. Но не настолько, как все говорят. Мои щечки все равно остались, они никуда не делись... Никакие комки убраны не были. В детстве надо мной все издевались, потому что у меня был очень маленький нос. Если посмотреть на детских фото или видео – Боже, пекинес", – рассказала Алина Гросу в интервью "Ранку з Україною".

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Также Алина призналась, что порой обсуждение внешности ее обижает: "Обиднее всего то, что я так стараюсь на фотографиях ставать в хорошую позу… А мне потом говорят: "Ты в жизни лучше!". Даже мой молодой человек говорит, что настоящая я – самая лучшая".

Как сообщалось ранее, отношения Алины с молодым человеком по имени Александр длятся уже четыре года, и певица намекнула, что дело идет к свадьбе.

Также ранее Алина Гросу показала пикантные фото в белье.