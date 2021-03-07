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Аліна Гросу прокоментувала роман з Полянським і заговорила про весілля (відео)

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 13:03
Аліна Гросу прокоментувала роман з Полянським і заговорила про весілля (відео) Аліна Гросу з Романом Полянським (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Анна Кисельова

Відома українська співачка Аліна Гросу прокоментувала чутки про стосунки з Романом Полянським, а також заговорила про можливе весілля. За словами дівчини, вона поки не збирається нікуди поспішати. Більш того, представить громадськості свого чоловіка, коли у них вже будуть спільні діти.

Про це знаменитість заявила в інтерв'ю "Світському житті".

В першу чергу дівчина заявила про дружбу з Романом Полянським. Багато ж шанувальників співачки впевнені, що її з актором пов'язують романтичні стосунки.

Актор переїхав з Росії до Києва разом зі співачкою, а також познайомився з усією її родиною і друзями. Нещодавно Гросу і Полянський вперше з'явилися на публіці разом. Співачка поки про нові стосунки розповідати не планує.

"Я ще не говорила, що він мій хлопець. Як буду виходити заміж, тоді й скажу", – сказала Гросу.

Дівчина не хоче, щоб повторилася історія, як з її ексчоловіком.

"Я не хочу поспішати. Я так знайомила всіх з чоловіком. Казала, ось це він мій, а що з цього вийшло? Тепер кажуть: от наступний, а коли наступний буде? Я цього так не хочу. Хочу показати людину і сказати, ось це мій чоловік, або вже навіть з дітьми, якщо це батько моїх дітей. Щоб тоді все вже було зрозуміло", – заявила артистка.

Варто нагадати, що Роман Полянський – російський актор. Співачка також розповіла, що він потроху вивчає українську мову й остаточно переїхав в Київ.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу та Роман Полянський заінтригували шанувальників однаковими кільцями.

Раніше ми писали про те, що Гросу з новою зачіскою захопила мережу фото з коханим.

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