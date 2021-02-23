Аліна Гросу та Роман Полянський заінтригували шанувальників однаковими кільцями
Українська зірка Аліна Гросу та актор Роман Полянський обмінялися однаковими кільцями. Як стверджує Гросу, ці кільця стали оригінальним подарунком Полянському на день народження.
У програмі "Зірковий шлях" Аліна Гросу розповіла, що це за кільця і чому вони стали обопільним подарунком.
Кільця зроблені з дорогоцінного металу з чорними діамантами. І виготовила їх пара самостійно.
"Я запропонувала разом піти на ювелірний майстер-клас. Там самі зробили кільця і подарували їх один одному", - розповіла Аліна Гросу.
Ні співачка, ні її друг не зізнаються про справжнє значення цих кілець. Вони не розповідають про свої стосунки.
"І так все зрозуміло", - сказав Роман Полянський і ніжно поправив волосся Аліні під час інтерв'ю.
Варто відзначити, що під час інтерв'ю Роман Полянський сидів дуже близько до Аліни Гросу і ніжно її обіймав. В кадр навіть влучив момент, коли актор взяв її руку у свою.
Роман Полянський та Аліна Гросу познайомилися на знімальному майданчику. Співачка перший час зверталася до актора на "ви", оскільки він старший за неї на 12 років. Це сталося в той період, коли Гросу готувалася до весілля з російським бізнесменом. Шлюб розпався вже через пів року, і Аліна Гросу дуже важко переживала розлучення. Роман Полянський став для неї справжнім другом і допомагав їй впоратися з важким періодом.
Під час зйомок новорічного шоу для телеканалу "Україна" Гросу зізналася, що її серце зайняте. А через кілька днів вона відправилася разом з Полянським відпочивати на Буковель.
Відомо, що Роман Полянський був одружений на акторці Дарині Жулай. У 2011 році у них народилася дочка. У програмі "Зірковий шлях" Полянський зізнався, що вже розлучений та давно.
На всі питання про стосунки зірки відповідали ухильно, хоча є кілька знімків в соціальних мережах, які явно підтверджують, що Гросу і Полянський не просто зустрічаються, але і навіть живуть разом.
З приводу кілець пара однозначно заявила, що це не заручини, а милі подарунки один одному.
Аліна Гросу і Роман Полянський дали спільне інтерв'ю
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гросу з новою зачіскою захопила мережу фото з коханим.
А також розповідали про те, що Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками та обіймами.