Аліна Гросу показала романтичне відео з весільної церемонії в Москві

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка розписалася з коханим 1 червня

Тиждень тому українська співачка Аліна Гросу зіграла пишне весілля в Італії - 23 червня вона і її наречений Олександр обмінялися клятвами вірності на розкішній віллі біля Верони. На урочистостях побували багато зірок українського шоу-бізнесу, в тому числі і хрещена артистки Ірина Білик. Проте, як раніше розповіла Аліна, сам розпис пройшов трохи раніше - 1 червня в одному з РАГСів Москви.

Про ту церемонію Гросу майже не розповідала і показала всього пару фото, так і ті без чоловіка. Тепер же співачка вирішила нарешті показати, як все відбувалося - на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала романтичне відео з розпису.

У ролику молодята ніжно цілуються біля РАГСу, випускають білих голубів, їдять коровай, п'ють шампанське і розбивають келихи, а також їдуть в машині. На деяких кадрах також видно, як обранець Аліни Олександр грає на гітарі.

"1.06.2019 Розпис", - лаконічно підписала відео Гросу.

Відео: Аліна Гросу розписалася з нареченим Олександром 1 червня (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери зірки залишили багато зворушених відгуків, відзначаючи, яка ж вони красива пара і бажаючи щастя і діток.

Перше, що подумала, дивлячись на цю пару, які гарні дітки у них будуть) ))

Дуже красиві і щасливі! Рада дуже рада за вас

Щастя вам. Найкрасивіша пара

Які ви прекрасні.. Любові вам побільше і розуміння

Класні! Живіть щасливо, але головне довго-РАЗОМ!

Оооо гірко

Щастя і любові вам на все життя!

Дуже красива і закохана пара! Хлопці, будьте щасливі!!!

Так мило.... А ж мурашки по шкірі

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Фото: Аліна Гросу з чоловіком у Венеції (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, після весілля молодята залишилися в Італії для невеликого відпочинку. Там Аліна Гросу блиснула апетитними формами в напівпрозорій мокрій сукні - співачка поринула в озеро Гарда прямо в одязі і зробила ефектні фото.

Також Аліна Гросу зворушила романтичним визнанням новоспеченому чоловікові Олександру.