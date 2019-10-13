Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією в яскравому повітряному вбранні

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка позувала у розкішному жіночому образі

Співачка Аліна Гросу нещодавно порадувала шанувальників і випустила новий довгоочікуваний кліп на пісню "Луна". Зазначимо, що зйомки проходили у воді, так що ролик вийшов дуже відвертим, а сама артистка навіть ледь не загинула! Однак її чоловік вчасно запідозрив недобре. Зараз же дівчина знялася в дуже красивій і ефектній фотосесії і поділилася результатом на своїй сторінці в Instagram.

Аліна позувала в розкішному повітряному платті в підлогу насиченого фіолетово-блакитного відтінку. Пояс наряду підкреслив тонку талію артистки, а довгі та широкі рукави при певних рухах створюють ефект крил.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

За традицією, Гросу запропонувала користувачам мережі вибрати найкраще фото, що викликало деякі труднощі, адже на їх думку, вони всі прекрасні.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Краса

Всі класні

вийшли Красиві фото

3 образ, прям вогонь

Як завжди на висоті

Красива

Всі фото! І кожна прекрасна по своєму

Неможливо вибрати всі гарні

Всі

Як завжди прекрасна. Чудові фото

Неповторна!!!

Дуже красиво

Всі гарні фотки))) Але найбільше мені до душі 1) Ти така на цій фотки шикарна) Красуня) Люблю тебе, люба!

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу висловилася з приводу оголення на сцені. "Мені хочеться в першу чергу "оголювати" душу, а вже потім щось інше", – зізналася співачка.

Раніше Аліна Гросу оголила розкішний бюст перед об'єктивом чоловіка. Співачка позує в ефектному чорному платті в паєтках.