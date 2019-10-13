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Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією в яскравому повітряному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.10.2019 - 09:51
Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією в яскравому повітряному вбранні
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка позувала у розкішному жіночому образі

Співачка Аліна Гросу нещодавно порадувала шанувальників і випустила новий довгоочікуваний кліп на пісню "Луна". Зазначимо, що зйомки проходили у воді, так що ролик вийшов дуже відвертим, а сама артистка навіть ледь не загинула! Однак її чоловік вчасно запідозрив недобре. Зараз же дівчина знялася в дуже красивій і ефектній фотосесії і поділилася результатом на своїй сторінці в Instagram.

Аліна позувала в розкішному повітряному платті в підлогу насиченого фіолетово-блакитного відтінку. Пояс наряду підкреслив тонку талію артистки, а довгі та широкі рукави при певних рухах створюють ефект крил.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

За традицією, Гросу запропонувала користувачам мережі вибрати найкраще фото, що викликало деякі труднощі, адже на їх думку, вони всі прекрасні.

Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією в яскравому повітряному вбранні

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

  • Краса
  • Всі класні
  • вийшли Красиві фото
  • 3 образ, прям вогонь
  • Як завжди на висоті
  • Красива
  • Всі фото! І кожна прекрасна по своєму
  • Неможливо вибрати всі гарні
  • Всі
  • Як завжди прекрасна. Чудові фото
  • Неповторна!!!
  • Дуже красиво
  • Всі гарні фотки))) Але найбільше мені до душі 1) Ти така на цій фотки шикарна) Красуня) Люблю тебе, люба!

Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією в яскравому повітряному вбранні

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу висловилася з приводу оголення на сцені. "Мені хочеться в першу чергу "оголювати" душу, а вже потім щось інше", – зізналася співачка.

Раніше Аліна Гросу оголила розкішний бюст перед об'єктивом чоловіка. Співачка позує в ефектному чорному платті в паєтках.

"Я дуже проста людина": Аліна Гросу висловилася на тему оголення на сцені "Чоловік відчув недобре": Аліна Гросу ледь не загинула на зйомках нового кліпу на пісню "Луна" (відео)
Новини України певецАліна Гросу
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