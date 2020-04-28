Аліна Гросу несподівано змінила імідж за порадою своїх шанувальників (відео)

Співачка Аліна Гросу нерідко спілкується безпосередньо зі своїми фанами в соціальних мережах. Після чергової зміни зачіски (нагадаємо, що нещодавно Аліна вирішила зробити собі стильне каре) артистка провела невеличке опитування серед фоловерів, якою ж вона більше їм до вподоби.

— Передивившись більше трьох тисяч ваших коментарів, я зрозуміла, що більш за все я подобаюсь вам саме довгокосою білявкою! Мені приємно радувати вас, тож я хотіла показати, наскільки ваша думка є для мене важливою, — прокоментувала GROSU у відеозверненні в Instagram.

Попередивши всі питання про карантинні заходи, дівчина відповіла, що зміна іміджу відбулася за всіма правилами безпеки.

Коментарі прихильників розділилися: хтось щиро подякував за таку реакцію (“Дуже гарно з довгим волоссям! Красуня!!!”), хтось зауважив, що надто довге волосся — не найкращий варіант (“Оптимально було б, як у кліпі “Непобедимая”).