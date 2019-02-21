Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото

На деяких фото є також молода мама Гросу, на яку співачка дуже схожа
Алина Гросу, которая ранее рассказала о парне и прокомментировала слухи о свадьбе, решила порадовать своих поклонников забавными детскими фото. При этом украинская исполнительница не просто опубликовала на своей instagram-страничке целую серию фотографий, но также неожиданно призналась в тайной страсти, которую ей сложно побороть еще до сих пор.
Так, по словам Гросу, она очень любит поесть. Певица даже в шутку задает вопрос поклонникам: "Знаете, что есть вечное в этом мире? — Моя любовь к еде"
Также исполнительница призналась, что это лишь часть фото, на которых она ест. Гросу отметила: "Ощущение, что меня в детстве или фоткали только с едой... или я постоянно ела".
Алина Гросу в детстве (фото: instagram.com/alina_grosu)
Поклонники Алины поспешили ее успокоить и честно удивиться. Многие не верят, что у певицы есть какая-то "тайная тяга" к еде, ведь выглядит 23-летняя украинская исполнительница буквально идеально. В комметах подписчики Гросу поспешили оставить свои хвалебные и умиленные комментарии.
Алина Гросу в детстве (фото: instagram.com/alina_grosu)
Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, делала ли пластику, и что парень думает о ее внешности.
Также отметим, ранее Гросу примерила необычный образ и призналась, кем мечтала стать в детстве.