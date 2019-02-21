Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото

На деяких фото є також молода мама Гросу, на яку співачка дуже схожа

Алина Гросу, которая ранее рассказала о парне и прокомментировала слухи о свадьбе, решила порадовать своих поклонников забавными детскими фото. При этом украинская исполнительница не просто опубликовала на своей instagram-страничке целую серию фотографий, но также неожиданно призналась в тайной страсти, которую ей сложно побороть еще до сих пор.

Так, по словам Гросу, она очень любит поесть. Певица даже в шутку задает вопрос поклонникам: "Знаете, что есть вечное в этом мире? — Моя любовь к еде"

Также исполнительница призналась, что это лишь часть фото, на которых она ест. Гросу отметила: "Ощущение, что меня в детстве или фоткали только с едой... или я постоянно ела".

Алина Гросу в детстве (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поклонники Алины поспешили ее успокоить и честно удивиться. Многие не верят, что у певицы есть какая-то "тайная тяга" к еде, ведь выглядит 23-летняя украинская исполнительница буквально идеально. В комметах подписчики Гросу поспешили оставить свои хвалебные и умиленные комментарии.

"Алиночка, вы на маму очень похожи"

"Ну такая же милая кнопочка!"

"Такая милая)) Такие щечки, наверное все их хотели пощупать"

"Вот-вот! И поэтому они у меня такие большие былы, их просто растянули", — ответила на комментарий о щечках Алина Гросу.

"А когда не ела, то пела"

"Ну Алинка, рассмешили, можно любить с такой фигурой"

"Без изменений, какая была маленькая, такая и осталось — маленькой куколкой"

"Как бы не взрослела, а глазки все равно такие искренние и добрые"

"Ух какая девчушка. Любила явно мамин борщик"

Алина Гросу в детстве (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, делала ли пластику, и что парень думает о ее внешности.

Также отметим, ранее Гросу примерила необычный образ и призналась, кем мечтала стать в детстве.