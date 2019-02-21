Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

На деяких фото є також молода мама Гросу, на яку співачка дуже схожа

Аліна Гросу, яка раніше розповіла про хлопця і прокоментувала чутки про весілля, вирішила порадувати своїх шанувальників веселими дитячими фото. При цьому українська виконавиця не просто опублікувала на своїй instagram-сторінці цілу серію фотографій, але також несподівано зізналася у таємній пристрасті, яку їй складно побороти ще до цих пір.

Так, за словами Гросу, вона дуже любить поїсти. Співачка навіть жартома задає питання шанувальникам: "Знаєте, що є вічне в цьому світі? — Моя любов до їжі"

Також виконавиця зізналася, що це лише частина фото, на яких вона їсть. Гросу зазначила: "Відчуття, що мене в дитинстві або фоткали тільки з їжею... або я постійно їла".

Аліна Гросу в дитинстві (фото: instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники Аліни поспішив її заспокоїти і чесно здивуватися. Багато хто не вірять, що у співачки є якась "таємна тяга" до їжі, адже виглядає 23-річна українська виконавиця буквально ідеально. У коментарях підписники Гросу поспішили залишити свої хвалебні і розчулені коментарі.

"Аліночка, ви на маму дуже схожі"

"Ну така ж мила кнопочка!"

"Така мила)) Такі щічки, напевно всі їх хотіли помацати"

"Ось-ось! І тому вони в мене такі великі було, їх просто розтягли", — відповіла на коментар про щічки Аліна Гросу.

"А коли не їла, то співала"

"Ну Алінка, розсмішили, можна кохати з такою фігурою"

"Без змін, яка була маленька, така і залишилося — маленькою лялечкою"

"Як би не дорослішала, а очі все одно такі щирі і добрі"

"Ух яка дівчинка. Любила явно мамин борщик"

Аліна Гросу в дитинстві (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу розповіла, чи робила пластику, і що хлопець думає про її зовнішності.

Також відзначимо, раніше Гросу приміряла незвичайний образ і зізналася, ким мріяла стати в дитинстві.