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Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2019 - 13:54
Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

На деяких фото є також молода мама Гросу, на яку співачка дуже схожа

Аліна Гросу, яка раніше розповіла про хлопця і прокоментувала чутки про весілля, вирішила порадувати своїх шанувальників веселими дитячими фото. При цьому українська виконавиця не просто опублікувала на своїй instagram-сторінці цілу серію фотографій, але також несподівано зізналася у таємній пристрасті, яку їй складно побороти ще до цих пір.

Так, за словами Гросу, вона дуже любить поїсти. Співачка навіть жартома задає питання шанувальникам: "Знаєте, що є вічне в цьому світі? — Моя любов до їжі"

Також виконавиця зізналася, що це лише частина фото, на яких вона їсть. Гросу зазначила: "Відчуття, що мене в дитинстві або фоткали тільки з їжею... або я постійно їла".

Аліна Гросу в дитинстві

Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото

Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото

Аліна Гросу в дитинстві (фото: instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники Аліни поспішив її заспокоїти і чесно здивуватися. Багато хто не вірять, що у співачки є якась "таємна тяга" до їжі, адже виглядає 23-річна українська виконавиця буквально ідеально. У коментарях підписники Гросу поспішили залишити свої хвалебні і розчулені коментарі.

  • "Аліночка, ви на маму дуже схожі"
  • "Ну така ж мила кнопочка!"
  • "Така мила)) Такі щічки, напевно всі їх хотіли помацати"
  • "Ось-ось! І тому вони в мене такі великі було, їх просто розтягли", — відповіла на коментар про щічки Аліна Гросу.
  • "А коли не їла, то співала"
  • "Ну Алінка, розсмішили, можна кохати з такою фігурою"
  • "Без змін, яка була маленька, така і залишилося — маленькою лялечкою"
  • "Як би не дорослішала, а очі все одно такі щирі і добрі"
  • "Ух яка дівчинка. Любила явно мамин борщик"

Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото

Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото

Аліна Гросу незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши дитячі фото

Аліна Гросу в дитинстві (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу розповіла, чи робила пластику, і що хлопець думає про її зовнішності.

Також відзначимо, раніше Гросу приміряла незвичайний образ і зізналася, ким мріяла стати в дитинстві.

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