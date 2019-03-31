ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аліна Гросу готується до поповнення в сім'ї

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2019 - 18:36
Аліна Гросу готується до поповнення в сім'ї
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

В улюбленої собаки співачки скоро народяться цуценятка

23-річна співачка Аліна Гросу нещодавно буквально підірвала мережу новиною про те, що влітку вона виходить заміж, а весілля відбудеться не де-небудь, а у Венеції. Про радісну подію проговорилася її хрещена Ірина Білик. Тепер же сама артистка повідомила про прийдешнє поповнення в сім'ї.

Однак не варто поспішати вітати її з вагітністю - як розповіла дівчина, скоро у її улюбленої собаки з'являться цуценята.

Аліна опублікувала літнє фото, на якому вона сидить на березі річки в біло-блакитній сукні з відкритими плечима і тримає на руках маленьке цуценя породи акіта-іну.

Аліна Гросу готується до поповнення в сім'ї

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Готуємо нові пісні, знімаємо нові фільми..Все це дуже добре!)) Але головну новину я вам так і не сказала.....))) у нас скоро знову цуценята будуть. Аліна щаслива, ура", - розповіла виконавиця.

Шанувальники тут же почали обговорювати подібні новини в житті їх улюблениці, не забуваючи залишати їй компліменти.

  • "Фотка шикарна, і все,що на ній - теж)"
  • "Яка ви красива"
  • "яка Це порода? Схожий на цуценя з фільму Хатіко)"
  • "Так Це реально щастя"
  • "Боже яка милота)"
  • "Лялечка"
  • "Аліна, ти прекрасна"
  • "Перлинка. Яка порода? Акіта?"
  • "Дуже милі"
  • "Лялька барбі"
  • "Як спражня мавка"
  • "Аліна, ти така гарна, що очей не відвести, вся няшечка солоденька"
  • "Боже ти просто НЯШЕЧКА, і цуценя теж)але ти більше)"

Нагадаємо, раніше по-весняному яскрава Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом.

Ми також писали, що Аліна Гросу розповіла, чи робила пластику, і що хлопець думає про її зовнішність.

Знайшла свою половинку: Настя Каменських розповіла про коханого чоловіка Аліна Гросу виходить заміж: весілля відбудеться у Венеції
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України певецАліна Гросу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся