Аліна Гросу готується до поповнення в сім'ї

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

В улюбленої собаки співачки скоро народяться цуценятка

23-річна співачка Аліна Гросу нещодавно буквально підірвала мережу новиною про те, що влітку вона виходить заміж, а весілля відбудеться не де-небудь, а у Венеції. Про радісну подію проговорилася її хрещена Ірина Білик. Тепер же сама артистка повідомила про прийдешнє поповнення в сім'ї.

Однак не варто поспішати вітати її з вагітністю - як розповіла дівчина, скоро у її улюбленої собаки з'являться цуценята.

Аліна опублікувала літнє фото, на якому вона сидить на березі річки в біло-блакитній сукні з відкритими плечима і тримає на руках маленьке цуценя породи акіта-іну.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Готуємо нові пісні, знімаємо нові фільми..Все це дуже добре!)) Але головну новину я вам так і не сказала.....))) у нас скоро знову цуценята будуть. Аліна щаслива, ура", - розповіла виконавиця.

Шанувальники тут же почали обговорювати подібні новини в житті їх улюблениці, не забуваючи залишати їй компліменти.

"Фотка шикарна, і все,що на ній - теж)"

"Яка ви красива"

"яка Це порода? Схожий на цуценя з фільму Хатіко)"

"Так Це реально щастя"

"Боже яка милота)"

"Лялечка"

"Аліна, ти прекрасна"

"Перлинка. Яка порода? Акіта?"

"Дуже милі"

"Лялька барбі"

"Як спражня мавка"

"Аліна, ти така гарна, що очей не відвести, вся няшечка солоденька"

"Боже ти просто НЯШЕЧКА, і цуценя теж)але ти більше)"

Нагадаємо, раніше по-весняному яскрава Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом.

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