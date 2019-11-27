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Алессандра Амбросіо в крихітних трусиках поділилася "постільним" настроєм

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.11.2019 - 21:34
Алессандра Амбросіо в крихітних трусиках поділилася "постільним" настроєм
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель поскаржилася на дощову погоду

Супермодель і екс-"янгол" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо – справжній "ветеран" подіуму. Хоч вона і зняла важкі крила, а також більше не бере участь в показах легендарного бренду з 2017-го року, 38-річна манекенниця продовжує радувати шанувальників відвертими образами, але тепер уже зі сторінки мікроблогу Instagram. Під час відпочинку на Мальдівах топ-модель не втрималася від серії спокусливих фото в бікіні, довівши в черговий раз, що знаходиться в прекрасній формі! На свіжих кадрах Алессандра продемонструвала апетитні форми в крихітних трусиках, але не на пляжі, а в домашній обстановсі.

На парі чорно-білих знімків Амбросіо позує в ліжку. На ній – білосніжна зручна бавовняна футболка і ледь помітні мікроскопічні трусики. Вона підперла голову рукою і сперлася об ліжко. На одному зі знімків модель мрійливо дивиться в далечінь, а на другому – пропалює поглядом об'єктив фотографа.

"Невже ти не бачиш, це всього лише дощовий день.. Немає необхідності виходити на вулицю", - залишила підпис під фотосетом манекенниця.

Алессандра Амбросіо в крихітних трусиках поділилася &quot;постільним&quot; настроєм

Алессандра Амбросіо в крихітних трусиках поділилася &quot;постільним&quot; настроєм

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Розслаблений настрій моделі передався і її шанувальникам. Вони не встояли перед провокаційними гарячими фото Амбросіо і закидали її компліментами. "Як же це сексуально!", "Так гаряча", "Красуня", "Ідеальна", "Сексуальна королева", - залишали захоплені відгуки коментатори.

Алессандра Амбросіо в крихітних трусиках поділилася &quot;постільним&quot; настроєм

Алессандра Амбросіо в крихітних трусиках поділилася &quot;постільним&quot; настроєм

Алессандра Амбросіо і її син Ноа Фенікс (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Варто відзначити, що зараз Алессандра з родиною відпочиває на Мальдівах і демонструє розкішну фігуру в купальнику. Схоже, дощ на курорті швидко минув, і знову з-за хмар з'явилося сонце, адже модель разом з дітьми вирушила на пляж. Вона опублікувала фото в чорному бікіні, а також показала, як її син Ноа Фенікс грає біля океану.

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