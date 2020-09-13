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Олена Шоптенко розсекретила вражаючий танець з Винником для Танців з зірками 2020

Автор: Ольвія Агаркова

Зоряна танцювальна пара показала фрагменттанцювальної репетиції

Олена Шоптенко та Олег Винник у другому прямому ефірі шоу "Танців з зірками 2020" нарвалися на критику суддів і навіть глядачів після ча-ча-ча на головному майданчику країни. Хореограф вступилася за зіркового партнера, а він подякував їй за підтримку. Тепер пара з подвійним завзяттям взялася за репетиції нового номери. Олена показала фото і відео підготовки до третього прямого ефіру.

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Пара зображена під час одного з танцювальних етюдів. Олег тримає Оленку на руках, а вона легко довірилася партнеру.

"Цілий тиждень ми з @olegg.vynnyk готувалися до того, щоб поділитися з вами нашим новим танцем", - написала Альона.

Шанувальники пари відразу оцінили ролик, в якому хореограф розсекретила фрагмент репетиції. Грація, легкість і танцювальні па заінтригували глядачів. А найуважніші рассмотели пов'язку на лікті у співачка. "З нетерпінням чекаємо на новий танець! А що у Олега з ліктем, чи пов'язка, чи еластичний бинт?" - поцікавився один з користувачів мережі.

  • Вау, вже подобається! З нетерпінням чекаємо
  • Вболіваємо за Вас. Удачі!
  • Відмінно виглядаєте в парі!
  • Ви найкращі
  • Шалено чекаємо! Ви найкращі
  • О,вже дуже цікаво

Скріншот коментарів

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Новини України Танцы со звездамиОлег ВинникАлена Шоптенко