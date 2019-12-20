Олександр Усик та Євген Кошовий будуть боротися за серце Олени Кравець в новорічну ніч

В новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, телеканал «1+1» традиційно покаже святковий випуск «Вечірнього Кварталу». На сцені з’являться найпопулярніші українські зірки та легенда світового масштабу – виконавець хіта «It's My Life» Dr. Alban, а гумористи своїми жартами нагадають про яскраві події року, що минає.

Новорічний концерт «Вечірнього Кварталу» на «1+1» щороку збирає біля екранів телевізорів мільйони українців та дивує сюрпризами. Цього разу спеціальним гостем стане легендарний шведський співак Dr. Alban. Він привітає країну з Новим роком та виконає свої найпопулярніші хіти – «It's My Life» та «Sing Hallelujah». Також Dr. Alban візьме участь в одному з номерів гумористичного концерту та разом із «кварталівцями» зануриться у романтику 90-х.

Одним із сюрпризів також стане особливе звучання фірмових пісень «Вечірнього Кварталу» - глядачі почують їх у виконанні зірок українського шоу-бізнесу. Так, джингл «Каждый вечер вечер наступает вдруг» виконає MONATIK, «Номер на бис» заспіває Тіна Кароль, а джингл рубрики «Новини» зазвучить голосом Олі Полякової.

Учасником гумористичного концерту стане український боксер Олександр Усик. Разом з Євгеном Кошовим просто на сцені «Вечірнього Кварталу» він зійдеться в поєдинку за серце чарівної Олени Кравець. При чому Євген Кошовий наперед проговорить боксеру можливий варіант завершення двобою: «Якщо я зараз ляжу в нокаут і не вийду звідти секунд через 10, це не значить, що ви мене так сильно вдарили. Можливо, мені там краще, ніж у свідомості».

Олександр Усик також зіграє на сцені новорічного "Кварталу"

Жартуватимуть «кварталівці» і про справжні майбутні події – перепис населення-2020. У постановці гумористів він відбудеться саме 1 січня, поки всі точно вдома. Крім цього, глядачі побачать одну з найпопулярніших рубрик гумористичного концерту - політичне Discovery, а також монолог Валерія Жидкова.

Олена Кравець у святкову ніч з’явиться на сцені в образі казкової героїні Герди, Юра Ткач стане Каєм, а Оля Полякова – Сніговою королевою. Команда «Вечірнього Кварталу» запропонує глядачам уявити, що Герда зустріла свого брата Кая трохи пізніше, ніж за сюжетом оригінальної казки, - через 15 років його перебування у льодовому палаці.

‒ Кай, тебе тут зачарувала Снігова королева. Я прийшла, щоб забрати тебе додому.

‒ Навіщо?

‒ Ну як же? Ми будемо як раніше сидіти разом, тримаючись за руки, і дивитися на троянди.

‒ Хм… Тобто ти мені пропонуєш повернутися додому й витріщитися на кущ?

Також на сцені «Вечірнього Кварталу» традиційно звучатимуть музичні подарунки від найпопулярніших зірок. Так, MONATIK виступить з хітом «Каждый раз». Тіна Кароль та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна дуетом виконають нову спільну композицію «Вільна». Гурт DZIDZIO поділиться з українцями позитивним настроєм, виконавши пісню «Я Міліонер», а Оля Полякова запалить сцену хітом «Эй, секундочку». Також на концерті з піснею «Красный бархат» виступить гурт «Корупція».

У святковому випуску «Вечірнього Кварталу», який «1+1» покаже у новорічну ніч, на українців чекають багато інших влучних жартів, несподіваних перевтілень та вибухових номерів.