ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Олександр Рибак показав як проводить час на карантині в Осло (ВІДЕО)

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 17:05
Олександр Рибак показав як проводить час на карантині в Осло (ВІДЕО)
Олександр Рибак (фото: прес-служба)

Олександр показав, як проводить час вдома в Осло під час карантину.

Під час карантину кожен артист намагається підбадьорити і надихнути фанатів. Не виняток і переможець Євробачення, норвезький співак та скрипаль Олександр Рибак. Артист, під час самоізоляції, записав відеозвернення до прихильників.

Як стало відомо з відео, Рибак пише нову музику, грає на приставці. Музикант дотримується всіх правил. Тільки режим суворого карантину та відсутність паніки допоможуть світу впоратися із даною ситуацією, – запевняє артист.

Також, переможець «Євробачення-2009» поділився, що він вкрай засмучений через перенесення конкурсу «Євробачення-2020» на 2021 рік через спалахи коронавірусної інфекції COVID-19. Олександр Рибак був запрошений виступити у фіналі Євробачення 2020 у Нідерландах, як один з найяскравіших переможців пісенного конкурсу. У своєму відео артист підтримав всіх конкурсантів, які через перенесення конкурсу, змушені будуть переписувати свої пісні.

«Привіт з Норвегії! Ми тут сидимо, розвиваємо наші таланти... Євробачення 2020 скасували. Ми якраз планували дуже класний номер для фіналу 16 травня. Я співчуваю новим артистам, які прагнули завоювати Європу. У той же час, я дуже радий, що автоматично всіх запросили на наступний рік. Так що, я дуже сподіваюся, що національні відбори наступного року будуть поважати це важливе рішення.

А до цього будемо мити руки! Люблю вас!» – прокоментував Олександр Рибак події, що відбуваються.

Як розповіла директорка Олександра Рибака – Яна Прядко, всі весняні виступи артиста перенесено. Події на літо також поки на паузі, оскільки здоров'я людей і безпека дуже важливі.

З моменту перемоги на Євробаченні, Олександр Рибак записав кілька студійних альбомів, зняв уже понад 20 кліпів. А наприкінці минулого року, співак презентував мюзикл «Trolle», створений за мотивами однойменної дитячої книги, написаної ним.

Нервовий зрив і анорексія були близько: Jerry Heil вразила визнанням про зовнішність У 9 років пасла баранів: Джамала розповіла про кримське дитинство і показала архівні фото
Новини України певец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся