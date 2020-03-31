Олександр Рибак показав як проводить час на карантині в Осло (ВІДЕО)

Олександр Рибак (фото: прес-служба)

Олександр показав, як проводить час вдома в Осло під час карантину.

Під час карантину кожен артист намагається підбадьорити і надихнути фанатів. Не виняток і переможець Євробачення, норвезький співак та скрипаль Олександр Рибак. Артист, під час самоізоляції, записав відеозвернення до прихильників.

Як стало відомо з відео, Рибак пише нову музику, грає на приставці. Музикант дотримується всіх правил. Тільки режим суворого карантину та відсутність паніки допоможуть світу впоратися із даною ситуацією, – запевняє артист.

Також, переможець «Євробачення-2009» поділився, що він вкрай засмучений через перенесення конкурсу «Євробачення-2020» на 2021 рік через спалахи коронавірусної інфекції COVID-19. Олександр Рибак був запрошений виступити у фіналі Євробачення 2020 у Нідерландах, як один з найяскравіших переможців пісенного конкурсу. У своєму відео артист підтримав всіх конкурсантів, які через перенесення конкурсу, змушені будуть переписувати свої пісні.

«Привіт з Норвегії! Ми тут сидимо, розвиваємо наші таланти... Євробачення 2020 скасували. Ми якраз планували дуже класний номер для фіналу 16 травня. Я співчуваю новим артистам, які прагнули завоювати Європу. У той же час, я дуже радий, що автоматично всіх запросили на наступний рік. Так що, я дуже сподіваюся, що національні відбори наступного року будуть поважати це важливе рішення.

А до цього будемо мити руки! Люблю вас!» – прокоментував Олександр Рибак події, що відбуваються.

Як розповіла директорка Олександра Рибака – Яна Прядко, всі весняні виступи артиста перенесено. Події на літо також поки на паузі, оскільки здоров'я людей і безпека дуже важливі.

З моменту перемоги на Євробаченні, Олександр Рибак записав кілька студійних альбомів, зняв уже понад 20 кліпів. А наприкінці минулого року, співак презентував мюзикл «Trolle», створений за мотивами однойменної дитячої книги, написаної ним.