ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Олександр Педан порвав три пари штанів за один знімальний день

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 14:41
Олександр Педан порвав три пари штанів за один знімальний день
Олександр Педан (фото: Новий канал)

Ведучий Нового каналу напередодні Дня сміху згадав про давній курйоз

Чого лишень не відбувається під час зйомок! Щоб перерахувати всі курйозні й безглузді ситуації, що відбулися з ведучими Нового каналу, не вистачить пальців обох рук. І лише деякі з них стають надбанням громадськості. Наприклад, ведучий реаліті «Екси» Олександр Педан напередодні Дня сміху згадав, як за один день порвав три пари штанів.

– Ще за часів зйомок проекту «КабріоЛіто» (проект 2012 року, в якому ведучі Нового каналу шукають щось цікаве і незвичайне в різних куточках України, подорожуючи кабріолетом, – прим. ред.) стався кумедний випадок, коли я за одну зйомку порвав три пари штанів, – згадує Олександр. – Тоді по дорозі з Дніпропетровська в Запоріжжя ми заїхали в одне село на святкування дня Івана Купала. Як і годиться, всі танцювали, водили хороводи. Ми з колегами також вирішили приєднатися.

Олександр Педан порвав три пари штанів за один знімальний день

Хоча спочатку ніщо не віщувало біди, сільське гуляння не змогло обійтися без курйозів. У результаті цей вечір запам'ятався не лише Педану, а й усій знімальній команді надовго.

– Я почав стрибати через величезне багаття. Як ви розумієте, невдало, – сміється ведучий Нового каналу. – У результаті не лише порвав штани, а й пошкодив руку і підпалив собі волосся. Крім того, в цей же день я порвав ще дві пари штанів! Це дуже повеселило моїх колег, але не костюмерів. Їм-то точно було не до сміху.

"Зупинишся – почнеш старіти": Олександр Педан святкує день народження Місцевий мафіозі: Олександра Педана не пустили до японської лазні через татуювання
Новини України Олександр ПеданНовий рік
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся