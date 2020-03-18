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Акушерка: Зірка «Кріпосної» розповіла про новий драматичний серіал

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2020 - 19:19
Акушерка: Зірка «Кріпосної» розповіла про новий драматичний серіал
Фатіма Горбенко (фото: СТБ)

Серіал потрапить в серце кожного глядача з першої серії. Та що не варто пропустити таку захоплюючу медичну драму, яка нікого не залишить байдужим.

Скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра медичної драми «Акушерка» виробництва StarLight Production. Генеральний продюсер – Галина Балан-Тімкіна. Режисером виступив Анатолій Григор’єв. Головну роль в серіалі зіграла зірка «Кріпосної» Фатіма Горбенко. Акторка поділилась першими емоціями від виснажливих зйомок.

Серіал «Акушерка» - це неймовірно драматична історія про сильну жінку. Фатіма грає Тетяну Скворцову – талановитого лікаря, акушера-гінеколога. Кожна операція для неї – чиєсь життя, вирване у смерті зубами.

«Для мене знімальний період був виснажливим, оскільки кожен день я намагалась дотягнутися до масштабу особистості героїні. І в цьому мені невпинно допомагали продюсер Галина Балан-Тімкіна, режисер Анатолій Григор’єв та автор сценарію Оксана Калитюк».

Акушерка: Зірка «Кріпосної» розповіла про новий драматичний серіал

Акушерка: Зірка «Кріпосної» розповіла про новий драматичний серіал

Тетяна живе на роботі, чоловік вчитель навіть не сподівається, що Тетяна буде повертатись з «поля бою» вчасно, сімнадцятирічна донька впевнена, що дім для мами – перевалочна станція. Але робота для неї на першому місці і по-іншому вона не може.

«Коли почалися зйомки, я так занурилася в свою героїню, що навіть вдома не могла повністю повернутися до себе, як і мій персонаж. Що, звичайно, не могло не відобразитись на відносинах з близькими.

Нам здається, що такі самовіддані, фанатичні до своєї професії особистості як Тетяна, які рятують життя людей – бездоганні герої. Але насправді, вони вразливі, беззахисні, не пристосовані до життя, одинаки. Вони один на один зі своєю місією. Їх можна, або прийняти повністю, або відпустити», - вважає головна героїня серіалу Фатіма Горбенко

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