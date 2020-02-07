Актриса "Жіночого Кварталу" кардинально змінила імідж і взяла собі нове ім'я

Актриса «Жіночого Кварталу» Марта Адамчук вирішила взяти собі творчий псевдонім і тепер буде виступати під іменем MORA.

«По-перше, це слово співзвучне з іменем Марта. Але якщо Марта, це проявлена частина мене, то MORA – це вже внутрішня суть мене і того, що я вклала в цей образ», - пояснює артистка.

У рамках нового сольного проекту Марта Адамчук, тобто вже MORA презентувала свій перший сингл під назвою #liveLight, що означає одночасно «живе світло», «світло життя» або «жити легко».

MORA (Marta Adamchuk) – #LiveLight

«Це пісня про рух і бажання вирватись із рамок. Насправді, цю композицію ми планували запустити на Євробачення 2020. Але не зважаючи на те, що до Нацвідбору ми так і не потрапили, я була дуже натхненною бажанням змін і новизни. Мені хочеться побачити себе новою, розкрити свій творчий потенціал і постати перед людьми у новому образі», - каже Марта. Саме тому, актриса «Жіночого Кварталу» вирішила трохи проекспериментувати із зовнішністю, і на фотографіях до нового синглу постає з грайливим рожевим волоссям.

Нагадаємо, наступний концерт «Жіночого Кварталу» відбудеться 12 квітня у столичному Палаці «Україна».

Нагадаємо, раніше Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила.