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Актриса Анна Саліванчук під час зйомок травмувала хребет (відео)

Новость на русском → Неділя 04 квітня 2021 10:03
Актриса Анна Саліванчук під час зйомок травмувала хребет (відео) Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Анна Кисельова

Відома українська актриса Ганна Сліванчук відверто зізналася про те, що страждає від хронічних болів у хребті. Жінка розповіла з чого все почалося, а також, як ця травма вплинула на її життя.

Про це знаменитість розповіла в коментарі Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Актриса розповіла, що близько 10 років тому під час зйомок вона впала з коня. Тоді вона знімалася в одному з історичних фільмів. Зірка їхала верхи на жеребці вночі. Кінь злякався софітів і поскакав у ліс, де став на диби, і Анна впала.

За словами знаменитості, деякі наслідки падіння зберігаються до сьогоднішнього дня.

Актриса Анна Саліванчук під час зйомок травмувала хребет (відео)

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"З цього і почалися мої дві грижі. Але я знову продовжувала зніматися. До мене приходив лікар, колов мені блокаду, через 15 хвилин я вставала і далі їхала зніматися, сідала на коня і скакала. І так воно з кожною вагітністю накопичувалося, тому що вони важкі в мене хлопці. Потім ми полетіли відпочити, 5 годин я тримала його на руках, і вранці я приїхала додому і все - мене скрутило дуже сильно ", - розповіла Саліванчук.

Артистка була в розпачі, адже коли малюк плакав, вона не могла до нього встати і плакала разом з сином. Зараз Ганна знову звернулася до лікаря і сподівається, що через два тижні їй стане краще.

Анна Саліванчук розповіла, як травмувала хребет під час зйомок

Нагадаємо, що раніше зірка серіалу "Кріпосна" потрапила в серйозне ДТП і сильно травмувала особа.

До цього ми писали, що зірка "95 Кварталу" стала мамою і показала онлайн-пологи.

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