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Активний і велелюбний: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала рідкісними фото 3-річного сина від Джейсона Стетхема

Середа 19 серпня 2020 20:23
Активний і велелюбний: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала рідкісними фото 3-річного сина від Джейсона Стетхема
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Малюк проявив велелюбний характер

Британська супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі та англійський актор Джейсон Стетхем стали батьками 3 роки тому. І Джек Оскар успадкував від знаменитих батьків тільки найкраще. Так, личком він схожий на свою красуню маму. А ось характером, схоже, пішов у тата, вже проявляючи неабияку харизму і інтерес до жіночої статі. Судячи з усього, зростає новий підкорювач дівочих сердець!

Активний і велелюбний: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала рідкісними фото 3-річного сина від Джейсона СтетхемаАктивний і велелюбний: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала рідкісними фото 3-річного сина від Джейсона Стетхема

Нові фото Джека Оскара (фото: instagram.com/rosiehw)

На сторінці в Instagram Роузі виклала фото, зроблені на відпочинку на березі океану. На знімках Джек позує не один, а в компанії зі своєю першою коханою. Малюки ніжно тримаються за руки, не розлучаючись ні під час прогулянок, ні під час застіль. «Маленька любов, від якої моє серце просто тане», – написала британська ікона стилю.

«Це більше, ніж мило», «О боже, серце просто тане, це неймовірно мило», «Таак мило», «Ніщо не може бути краще», «Ці двоє просто не можуть бути милішими», «Вони так чисті й чарівні», «Просто тотально милі. Бог благословить», «Це наймиліша річ назавжди», – не могли стримати емоцій шанувальники.

Активний і велелюбний: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала рідкісними фото 3-річного сина від Джейсона СтетхемаМалюк росте активним (фото: instagram.com/rosiehw)

Раніше також Роузі показала синове захоплення бойовими мистецтвами. Так що обдарований малюк явно має намір піти по стопах знаменитого батька – героя бойовиків і екшенів. Сама модель останнім часом практично повністю переключилася на розвиток свого сайту Rose Inc., для якого знімає відео і запрошує різних знаменитостей з б'юті-індустрії.

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Новини України Роузі Хантінгтон-УайтліДжейсон Стетхэм
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