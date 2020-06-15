Сама чарівність: Настя Каменських в романтичному вбранні похвалилася осиною талією

Співачка одягла одночасно скромну і неймовірно жіночну сукню
Настя Каменських обожнює міняти вбрання і перевтілюватися на камеру, причому не тільки для кліпів і виступів. Співачка відмінно освоїлася в популярній соцмережі TikTok , а найцікавіші ролики з музичним супроводом розміщує в Instagram. Так, Настя вирішила з'явитися перед шанувальниками в несподіваному для неї образі – романтичної дівчини в милому і скромному вбранні, що лише підкреслило її жіночність.
Виграшний приталений силует, дрібний квітковий орнамент, комірець-стійка на зав'язках і виріз в зоні декольте, а також об'ємні довгі рукави-ліхтарики - жіночне вбрання відмінно підкреслило фігуру і додало дівчині кокетливості і легкості. Шанувальники відразу зазначили, що талія співачки виглядає осиною. Сама вона скромно і соромливо посміхається, а її макіяж в природних тонах лише підкреслив природну красу Насті.
Під відео накопичилося чимало схвальних коментарів.
Настя Каменських продемонструвала дуже ніжний і романтичний образ (відео: instagram.com/kamenskux)
Дуже гаряча: Настя Каменських в бікіні завела мережа апетитними формами
Скріншот коментарів
Також в сторіз Настя продемонструвала свій повсякденний лук в рожевих тонах: футболка-поло і зручні спортивні шорти, а також білі кросівки
Настя Каменських вышда на прогулянку в спортивному луці (фото: instagram.com/kamenskux)
На одному зі знімків вона позує в компанії подруги – дизайнера одягу Анни Андрійчук-Завгородньої, дружини учасника групи MOZGI і екс-вокаліста колективу "ремя и Стекло", а також друга Потапа – Олексія-"Позитиву" Завгороднього.
Настя Каменських показала селфи з найкращою подругою (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських назвала топ-3 дієвих вправ для округлих і пружних сідниць.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Lite