Сама чарівність: Настя Каменських в романтичному вбранні похвалилася осиною талією

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка одягла одночасно скромну і неймовірно жіночну сукню

Настя Каменських обожнює міняти вбрання і перевтілюватися на камеру, причому не тільки для кліпів і виступів. Співачка відмінно освоїлася в популярній соцмережі TikTok , а найцікавіші ролики з музичним супроводом розміщує в Instagram. Так, Настя вирішила з'явитися перед шанувальниками в несподіваному для неї образі – романтичної дівчини в милому і скромному вбранні, що лише підкреслило її жіночність.

Виграшний приталений силует, дрібний квітковий орнамент, комірець-стійка на зав'язках і виріз в зоні декольте, а також об'ємні довгі рукави-ліхтарики - жіночне вбрання відмінно підкреслило фігуру і додало дівчині кокетливості і легкості. Шанувальники відразу зазначили, що талія співачки виглядає осиною. Сама вона скромно і соромливо посміхається, а її макіяж в природних тонах лише підкреслив природну красу Насті.

Під відео накопичилося чимало схвальних коментарів.

Настя Каменських продемонструвала дуже ніжний і романтичний образ (відео: instagram.com/kamenskux)

Дуже гаряча: Настя Каменських в бікіні завела мережа апетитними формами

Гарненьке платтячко!

Мило, привабливо. Молодець, Настя

Прекрасна

Красуня

У тебе дуже класне плаття

Ти як завжди просто клас

Така гарненька

Яке плаття гарне

Така лапуся

Чарівна

Скріншот коментарів

Також в сторіз Настя продемонструвала свій повсякденний лук в рожевих тонах: футболка-поло і зручні спортивні шорти, а також білі кросівки

Настя Каменських вышда на прогулянку в спортивному луці (фото: instagram.com/kamenskux)

На одному зі знімків вона позує в компанії подруги – дизайнера одягу Анни Андрійчук-Завгородньої, дружини учасника групи MOZGI і екс-вокаліста колективу "ремя и Стекло", а також друга Потапа – Олексія-"Позитиву" Завгороднього.

Настя Каменських показала селфи з найкращою подругою (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських назвала топ-3 дієвих вправ для округлих і пружних сідниць.

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Автор: Lite