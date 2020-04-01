Актори студії «Мамахохотала» показали, чим займаються на карантині

Анна Гресь

Карантин – це не канікули, і прогулянки на свіжому повітрі зараз не кращий варіант для відпочинку.

Актори студії «Мамахохотала» записали відео на своїй сторінці в Instagram і ще раз нагадали про необхідність залишатися вдома і дотримуватися всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України. За словами акторів, вдома є багато занять, які зазвичай відкладалися на потім, саме час про них згадати.

«Перегляньте улюблені фільми, знайдіть для себе нові улюблені фільми, зніміть тревел-шоу в своїй квартирі і нарешті розберіть фотографії на телефоні» - пропонує Євген Янович. Також Олексій Рева радить розібрати балкон і перевірити чи не забули ви прибрати ялинку після Нового року.

Актори шоу «Мамахохотала» на НЛО TV розповіли, що вони зараз працюють в дистанційному варіанті, і поки придумують собі заняття в домашніх умовах.

Євген Янович

Євген Янович карантин описує так: «По факту, карантин в мої шкільні роки був легальним способом нічого не робити під приводом фейкових дистанційних домашніх завдань. Спиш, дивишся телевізор і раз в пару днів ведеш з батьком переговори, хто сьогодні пилососитиме квартиру». Наразі ж Євген продовжує працювати вдома, іноді виходить в прямі ефіри і наполегливо рекомендує зберігати спокій, читати, займатися саморозвитком і розважатися вдома. Перевірений лайфхак від Яновича: «Якщо накриває карантинна депресія – лягайте спати».

Анна Гресь

Актриса і блогер Анна Гресь закликає не піддаватись паніці: «Цей карантин – відмінний час для того, щоб нарешті вивчити іноземну мову, переглянути фільми, які всі так рекомендували, але не було часу їх глянути, нарешті намалювати картину, або зшити купальник, для якого навіть куплена машинка, але так і не розпакована, тому що завжди були більш пріоритетні справи (у кожного є така своя «машинка»)». Актриса ділиться своєю фотографією з маленьким сином Тимофієм і рекомендує зупинитися, подумати і провести час зі своєю сім'єю.

Олег Маслюк

Олег Маслюк не приховує своїх хобі. Актор завжди заявляє, що рибалка – це одне з головних захоплень його життя. І карантин абсолютно не привід відмовлятися від улюбленої справи, головне застосувати креатив та фантазію.

Іван Мелашенко

Іван Мелашенко проводить карантин вдома зі своєю сім'єю. Актор разом з дітьми удосконалює свої художні навички. Так як студія «Мамахохотала» займається ще й виробництвом мультфільмів, можливо в подальшому ми побачимо Івана не тільки на сцені і за написанням сценаріїв, але також і в ролі художника нових проектів.

Ірина Хоменко

Ірина Хоменко вважає, що карантин – це час, коли потрібно налагодити відносини з близькими людьми, приділити час навчанню і самореалізації, усьому, що завжди відкладається на потім. Ірина ж займається самопізнанням, для неї зараз в прерогативи отримання нових знань і навичок.

Олексій Рева

Олексій Рева зі своїм сином під час карантину чергують перегляди фільмів, домашній футбол і гру на приставці. За словами Олексія, приставка – це та покупка, яка в цей карантин найбільше стала йому в нагоді.

Дмитро Андрієнко

Дмитро Андрієнко – актор і сценарист студії «Мамахохотала» замінює подорожі фотошпалерами із зображенням моря. Спогади з минулих поїздок не дають сумувати і допомагають писати нові номери. І поки тимчасово не можна прогулятися по узбережжю, про нього можна просто помріяти.

Юрій Громовий

Юрій Громовий заявляє, що йому на карантині не нудно. У нього накопичилось багато домашніх справ, наприклад, потрібно з'ясувати, хто в родині на машинках катається швидше за інших. Карантин скінчиться, а радість від перебування вдома зі своєю сім'єю залишиться надовго.

Аліса Тункевич

Аліса Тункевич балує себе смачними стравами, а в перервах встигає вчитися новим навичкам. Актор – професія непередбачувана, ніколи не знаєш, що тобі може знадобитись в наступну хвилину. Ось і Аліса вирішила, що зараз саме час навчитись жонглювати на вищому рівні.

Володимир Кравчук

Володимир Кравчук також рекомендує не втрачати час дарма, а вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Саме час дістати колись відкладену книгу і провести з нею не один приємний вечір.

Ігор Рева

Ігор Рева каже, що він просто стоїть і чекає закінчення карантину. Крім цього, він так само, як і брат, встигає дивитися фільми, грати з сином і не давати приставці припадати пилом. Але в основному Ігор чекає закінчення ізоляції, йому вже кортить приступити до реалізації нових проектів.