Актори серіалу "Папаньки" виконали саундтрек до другого сезону

Женя і Аня (Сморигін та Атанасова)

Продовження телесеріалу «Папаньки» порадує глядачів новою заголовною піснею, яка яскравіше відображає події другого сезону.

Вже 11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ стартують «Папаньки-2» - серіал про пригоди чотирьох друзів-батьків, які живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки.

Творці дивують глядачів ще до прем'єри - виявляється, у серіалу буде новий саундтрек:

- Ми вирішили, що раз кожен сезон - це нова історія, то у треку має відображатися безпосередньо її ідея. Тому написали абсолютно нову пісню, яка ідеально лягає на сюжет. Трек вийшов чудовий та запальний! - не приховує гордості креативний директор «Дизель Студіо» Михайло Шинкаренко.

Черговим сюрпризом для глядачів буде те, що пісню виконують самі актори. А співають про те, як хочеться все встигнути, будучи папанькою цілодобово та без вихідних. Адже у другому сезоні вже всі четверо друзів будуть батьками:

- Другий сезон розширює погляд на взаємини папаньок із дружинами, дітьми та на їхню дружбу. Тому була необхідна нова пісня. А оскільки зараз головні герої дуже цікаві глядачам і самостійні, то робити вони все мають самі, і співати заголовну пісню теж, - пояснює шеф-редактор «дизель Студіо» Олексій Бланар.

Навіть для Єгора Крутоголова новина про те, що потрібно буде виконувати пісню, була приємною несподіванкою:

- Я спершу здивувався, що змінюється саундтрек, адже пісня була весела! Але виявилося, що вона не зовсім підходить до другого сезону. Дуже логічно було заспівати голосами самих папаньок. Щасливий докласти руку або, скоріше, рот до мікрофона, щоб внести свою музичну лепту у цей прекрасний проект!

Дивіться прем'єру серіалу «Папаньки-2» 11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ!