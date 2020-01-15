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Актор "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов вперше показав чотиримісячного сина Макса

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2020 - 16:06
Актор "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов вперше показав чотиримісячного сина Макса
Єгор Крутоголов (фото: instagram.com/dizelmano)

Актор вперше порадував спільним фото з малюком

Актор і художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов зараз відпочиває з сім'єю та друзями на острові Маврикій. Сьогодні щасливий батько вперше виставив фото молодшого сина на своїх сторінках в соцмережах.

Єгор Крутоголов вже 13 років щасливий у шлюбі з Катериною Крутоголовою. Пара виховує двох синів — дев'ятирічного Лева і чотиримісячного Макса. Раніше батьки не показували молодшого сина в соціальних мережах. А сьогодні Єгор вперше опублікував на своїй сторінці в інстаграмі забавну фотографію з малюком:

  • «Як закінчилися свята?» — підписав фото гуморист.

Актор &quot;Дизель Студіо&quot; Єгор Крутоголов вперше показав чотиримісячного сина Макса

Єгор Крутоголов з сином Максом (фото: instagram.com/dizelmano)

Відомо, що Макс вже не вперше подорожує. Батьки намагаються з дитинства показувати дитині світ:

— МікроМакс вже був в Італії у віці двох місяців. А тепер ми привезли його на Маврикій. Ми обидва тут вперше. І дуже задоволені! Острів прекрасний: чисто, ніхто не докучає, місцеві жителі радують мультикультурністю, толерантністю і знанням кількох мов. Природа тут гарна, океан прозорішим прозорого. Все, що ми бачимо на рекламних картинках курортів світу, — тут! Тільки без фотошопу.

Незважаючи на багатогодинний переліт, малюк переніс поїздку нормально:

— Все було добре. Тільки один раз при посадці в Стамбулі МікроМаксу, мабуть, заклало вуха, і він включив сирену! (сміється). Пасажири нас навіть пропустили вперед на виході.

Актор &quot;Дизель Студіо&quot; Єгор Крутоголов вперше показав чотиримісячного сина Макса

Зі старшим сином Левом (фото: instagram.com/dizelmano)

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