Ахтем Сеітаблаєв став коханим солістки тріо "Мар‘яничі" (відео)

Мар'яна Савка та Ахтем Сеітаблаєв (фото: прес-служба)

Ця та інші композиції прозвучать 13 березня у столичному Будинку звукозапису у супроводі Оркестру народної та популярної музики Українського радіо

Тріо «Мар'яничі» випустило перший синґл та відеокліп на пісню «Колихай». Композиція увійде до альбому, який гурт записує на львівській студії FONiЯ records. Реліз готують на 13 березня - саме до прем'єри концерту-вистави «Не відпускай!» у київському Будинку звукозапису Українського радіо. Тріо «Мар'яничі» виступить на одній сцені з Оркестром народної та популярної музики Українського радіо під керівництвом Михайла Пікульського. Ролі головних героїв дійства виконають співачка, поетеса Мар'яна Савка та актор, режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Тріо «Мар'яничі» — «Колихай»

У репертуарі тріо «Мар'яничі», створеного відомою львівською письменницею й видавчинею Мар‘яною Савкою, піаністом Юрієм Романівим та гітаристом Сергієм Гуріним, - понад 20 авторських пісень. Влітку 2018-го гурт вперше виступив на фестивалі «Острів Європа» у Вінниці й відтоді дав 13 концертів по Україні. Символічно, що саме «Колихай» була першою авторською піснею, яку Мар’яна Савка написала для «Мар‘яничів».

«Наше тріо «Мар‘яничі» існує півтора року, - каже Мар'яна. - За цей час ми концертували в багатьох містах України, були учасниками фестивалів, маємо кілька концертних програм. Я вважаю, що це велика знахідка - мої друзі-музиканти, піаніст Юрій Романів та гітарист Сергій Гурін. З ними в мене відкрився якийсь прихований композиторський потенціал. З ними дуже легко працювати. Юра - унікальний піаніст, надзвичайно швидко входить в матеріал, має чудове музичне мислення, створює красиві аранжування. Сергій має колосальний досвід як гітарист і в підготовці до концерту-вистави «Не відпускай!» в нього було величезне завдання: він зробив оркестровки до всіх пісень».

Ідея поєднати львівське тріо й Оркестр народної та популярної музики Українського радіо на одній сцені належить Дмитру Хоркіну - генеральному продюсеру UA: Українське радіо. З художнім керівником і головним диригентом оркесту Михайлом Пікульським тріо «Мар‘яничі» працюватиме вперше, проте, як запевняє Мар’яна Савка, - одразу знайшли спільне бачення і бажання робити цей проект.

У концерті-виставі «Не відпускай!» Мар'яна Савка виступить водночас як авторка пісень і сценарію, а також і як співачка, і як актриса:

«Прийняла це як творчий виклик й написала сценарій дійства у формі поетичного діалогу між чоловіком і жінкою, які зустрілися випадково в аеропорту й ця зустріч стала поворотною у їхніх долях. Чоловічу роль я відразу запропонувала Ахтему Сеітаблаєву. Мені подобається його акторське амплуа, харизма, тембр голосу і громадянська позиція. І мені надзвичайно імпонує той факт, що Ахтем, який народився не в Україні, зростав не в україномовному середовищі, тим не менше, прекрасно володіє українською. Я дуже хочу, щоб Ахтем заспівав колискову кримськотатарською мовою - тим паче, що у концерті є момент, коли це буде дуже доречно», - привідкрила підготовку до концерту-вистави письменниця.

Музиканти не приховують, що концерт-вистава «Не відпускай!» на київській сцені не зупиниться і вже у квітні аналогічне дійство зможуть відвідати львів'яни.