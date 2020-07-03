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Афродіта! Внучка Ротару в купальнику захопила витонченою фігурою на яскравих фото

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Соня Євдокименко показала ефектний фотосет на фоні мальовничого лісового пейзажу

Внучка Софії Ротару та її тезка, 19-річна Соня Євдокименко, живе і вчиться в США, але зараз перебувати в Україні, в рідному Києві. На батьківщині дівчина не сумує - вона зайнята на зйомках і працює в якості моделі, а також насолоджується відпочинком на природі, адже спекотні літні дні як ніколи придатні для цього. Дівчина може похвалитися відмінними зовнішніми даними і виточеною фігурою, яку вона продемонструвала, позуючи в білосніжному купальнику монокіні.

Соня розташувалася на зеленій галявині в лісі, сховавшись від пекучого сонця в мереживній тіні дерев. Поруч з нею – кошлатий домашній улюбленець. Дівчина гарно позує, розташувавшись на боці і показавши у всій красі стрункі довгі ніжки і виточеність форм. Вона зробила кілька кадрів, що нагадують більше картинки з журналів або мальовничі фотолистівки.

Підписники дівчини не встояли перед її красою і залишили чимало компліментів для юної спокусниці.

Соня Євдокименко влаштувала красчный фотосет на фоні лісових пейзажів (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

В мікротопі та боді: внучка Ротару викликала фурор яскравим фотосетом на природі

  • Афродіта! Софія! Ви божественно гарні, милі й чарівні!
  • Неземна
  • Ти світишся і надихаєш
  • Які гарні!
  • Чиста краса
  • Дуже незвичайна фотосесія
  • Вау, яке гарне фото! На що зазвичай фотографуєте?
  • Ти чарівсність мила
  • Венера Мілоська!
  • Краса неймовірна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Соня Євдокименко похвалилася осиною талією і сталевим пресом на фото в самому серці Києва – на Андріївському узвозі. Дівчина показала свою фотопрогулянка по центру української столиці.

Автор: Lite

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