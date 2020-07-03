ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Афродіта! Внучка Ротару в купальнику захопила витонченою фігурою на яскравих фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2020 - 10:38
Афродіта! Внучка Ротару в купальнику захопила витонченою фігурою на яскравих фото
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко показала ефектний фотосет на фоні мальовничого лісового пейзажу

Внучка Софії Ротару та її тезка, 19-річна Соня Євдокименко, живе і вчиться в США, але зараз перебувати в Україні, в рідному Києві. На батьківщині дівчина не сумує - вона зайнята на зйомках і працює в якості моделі, а також насолоджується відпочинком на природі, адже спекотні літні дні як ніколи придатні для цього. Дівчина може похвалитися відмінними зовнішніми даними і виточеною фігурою, яку вона продемонструвала, позуючи в білосніжному купальнику монокіні.

Соня розташувалася на зеленій галявині в лісі, сховавшись від пекучого сонця в мереживній тіні дерев. Поруч з нею – кошлатий домашній улюбленець. Дівчина гарно позує, розташувавшись на боці і показавши у всій красі стрункі довгі ніжки і виточеність форм. Вона зробила кілька кадрів, що нагадують більше картинки з журналів або мальовничі фотолистівки.

Підписники дівчини не встояли перед її красою і залишили чимало компліментів для юної спокусниці.

Афродіта! Внучка Ротару в купальнику захопила витонченою фігурою на яскравих фото

Афродіта! Внучка Ротару в купальнику захопила витонченою фігурою на яскравих фото

Афродіта! Внучка Ротару в купальнику захопила витонченою фігурою на яскравих фото

Соня Євдокименко влаштувала красчный фотосет на фоні лісових пейзажів (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

В мікротопі та боді: внучка Ротару викликала фурор яскравим фотосетом на природі

  • Афродіта! Софія! Ви божественно гарні, милі й чарівні!
  • Неземна
  • Ти світишся і надихаєш
  • Які гарні!
  • Чиста краса
  • Дуже незвичайна фотосесія
  • Вау, яке гарне фото! На що зазвичай фотографуєте?
  • Ти чарівсність мила
  • Венера Мілоська!
  • Краса неймовірна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Соня Євдокименко похвалилася осиною талією і сталевим пресом на фото в самому серці Києва – на Андріївському узвозі. Дівчина показала свою фотопрогулянка по центру української столиці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України РотаруСофия Евдокименко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся