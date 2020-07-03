Афродіта! Внучка Ротару в купальнику захопила витонченою фігурою на яскравих фото

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко показала ефектний фотосет на фоні мальовничого лісового пейзажу

Внучка Софії Ротару та її тезка, 19-річна Соня Євдокименко, живе і вчиться в США, але зараз перебувати в Україні, в рідному Києві. На батьківщині дівчина не сумує - вона зайнята на зйомках і працює в якості моделі, а також насолоджується відпочинком на природі, адже спекотні літні дні як ніколи придатні для цього. Дівчина може похвалитися відмінними зовнішніми даними і виточеною фігурою, яку вона продемонструвала, позуючи в білосніжному купальнику монокіні.

Соня розташувалася на зеленій галявині в лісі, сховавшись від пекучого сонця в мереживній тіні дерев. Поруч з нею – кошлатий домашній улюбленець. Дівчина гарно позує, розташувавшись на боці і показавши у всій красі стрункі довгі ніжки і виточеність форм. Вона зробила кілька кадрів, що нагадують більше картинки з журналів або мальовничі фотолистівки.

Підписники дівчини не встояли перед її красою і залишили чимало компліментів для юної спокусниці.

Соня Євдокименко влаштувала красчный фотосет на фоні лісових пейзажів (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

В мікротопі та боді: внучка Ротару викликала фурор яскравим фотосетом на природі

Афродіта! Софія! Ви божественно гарні, милі й чарівні!

Неземна

Ти світишся і надихаєш

Які гарні!

Чиста краса

Дуже незвичайна фотосесія

Вау, яке гарне фото! На що зазвичай фотографуєте?

Ти чарівсність мила

Венера Мілоська!

Краса неймовірна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Соня Євдокименко похвалилася осиною талією і сталевим пресом на фото в самому серці Києва – на Андріївському узвозі. Дівчина показала свою фотопрогулянка по центру української столиці.

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Автор: Lite