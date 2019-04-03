"Афро-королева": Даша Астаф'єва похвалилася витонченою фігурою і новою зачіскою

Шанувальники відзначили, що подібний імідж артистці дуже йде
Яскрава і неординарна Даша Астаф'єва регулярно дивує своїх шанувальників - співачка публікує пікантні фото, повністю оголюється на камеру і по-всякому захоплює і приголомшує. Цього разу зірка вирішила поекспериментувати з іміджем і поділилася знімками з новою зачіскою.
Даша з'явилася в кадрі з пишними афро-кучерями, які, швидше за все, є перукою. Вперше вона з'явилася в такому образі в новому кліпі Playmate - ймовірно, він припав артистці за душі і вона вирішила потішити фанів ефектними фото.
На одному з них артистка позує в облягаючій білій сукні, яка підкреслила хвилюючі вигини її витонченої фігури, лакових чобітках зі шнурівкою і на підборах і пишною зачіскою.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
На іншому знімку Астаф'єва відображена в клубі або ресторані в смугастій кофті і з яскравим макіяжем. В руках вона тримає телефон і багато підписниківзвернули увагу на оригінальну заставку у вигляді таблиці Сивцева, за якою перевіряють гостроту зору.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники оцінили новий імідж Даші і засипали її компліментами, запевняючи, що їй дуже йде зачіска з кучериками.
Раніше Даша Астаф'єва показала відверту фотосесію для легендарного журналу Playboy.
До речі, Даша Астаф'єва захопила формами в провокаційному кліпі Playmate.