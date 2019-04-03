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"Афро-королева": Даша Астаф'єва похвалилася витонченою фігурою і новою зачіскою

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.04.2019 - 14:19
"Афро-королева": Даша Астаф'єва похвалилася витонченою фігурою і новою зачіскою
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники відзначили, що подібний імідж артистці дуже йде

Яскрава і неординарна Даша Астаф'єва регулярно дивує своїх шанувальників - співачка публікує пікантні фото, повністю оголюється на камеру і по-всякому захоплює і приголомшує. Цього разу зірка вирішила поекспериментувати з іміджем і поділилася знімками з новою зачіскою.

Даша з'явилася в кадрі з пишними афро-кучерями, які, швидше за все, є перукою. Вперше вона з'явилася в такому образі в новому кліпі Playmate - ймовірно, він припав артистці за душі і вона вирішила потішити фанів ефектними фото.

На одному з них артистка позує в облягаючій білій сукні, яка підкреслила хвилюючі вигини її витонченої фігури, лакових чобітках зі шнурівкою і на підборах і пишною зачіскою.

&quot;Афро-королева&quot;: Даша Астаф'єва похвалилася витонченою фігурою і новою зачіскою

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На іншому знімку Астаф'єва відображена в клубі або ресторані в смугастій кофті і з яскравим макіяжем. В руках вона тримає телефон і багато підписниківзвернули увагу на оригінальну заставку у вигляді таблиці Сивцева, за якою перевіряють гостроту зору.

&quot;Афро-королева&quot;: Даша Астаф'єва похвалилася витонченою фігурою і новою зачіскою

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники оцінили новий імідж Даші і засипали її компліментами, запевняючи, що їй дуже йде зачіска з кучериками.

  • "Ай як круто. Спасибі"
  • "Даша, ти найкрасивіша"
  • "Боже мій, ну як хороша"
  • "Даша це кайф!!! Все краще і краще. Ти радуєш нас!!! Ви сексі!!!"
  • "Даша-окуліст"
  • "Офігенна красуня"
  • "Афро-королева"
  • "Дуууже оригінальний окуліст!))))"
  • "Даша! Вогняна"
  • "Дуже стильно і зі смаком"
  • "Дискоооо зачіска, смотришся"
  • "Моя ти кучеряшечка)"
  • "Не впізнати!"

Раніше Даша Астаф'єва показала відверту фотосесію для легендарного журналу Playboy.

До речі, Даша Астаф'єва захопила формами в провокаційному кліпі Playmate.

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Новини України певецДаша Астаф'єва
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