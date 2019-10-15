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"Абсолютне щастя": Санта Дімопулос зворушила знімком з новонародженою дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.10.2019 - 12:31
"Абсолютне щастя": Санта Дімопулос зворушила знімком з новонародженою дочкою
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Донечці виповнився один місяць

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос нещодавно стала мамою вдруге - артистка народила доньку в одній з клінік Монако. Там же мама з дитиною продовжують поки що залишатися і набиратися сил. Співачка дуже відверто поділилася в мережі подробицями того, як пройшли пологи, а також показує милі кадри з малятком.

Так, Санта опублікувала на своїй сторінці в Instagram трепетний знімок, на якому вона тримає донечку на руках і щасливо посміхається. Дитина знята спиною до камери, так що обличчя її не видно.

Артистка відзначила, що маляті виповнився лише місяць, але вона вже не уявляє, як раніше була без неї.

&quot;Абсолютне щастя&quot;: Санта Дімопулос зворушила знімком з новонародженою дочкою

Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)

"Сьогодні велике свято – День Пресвятої Богородиці! А ще місяць нашій принцесі. Всього місяць, а вона вже стільки привнесла у наше життя – безумовну любов, сенс, абсолютне щастя і почуття єднання з нею, один з одним, зі Всесвітом і я вже зовсім не уявляю своє життя без неї", - поділилася молода мама.

Підписники вітають Санту і залишили їй багато зворушених коментарів.

  • Вже місяць ?! Тільки от нещодавно "наша дівчинка не поспішає з'являтися", як швидко. з першим місяцем вас!
  • Булочка з місяцем життя тебе
  • гарні мої дівчатка )
  • Ох вже ці солодкі , рожеві п'ятки
  • Зайка, ви такі неймовірні
  • Які довгі волоски, красива ти
  • безмежна любов
  • Немає нічого на Землі, цінніше і щасливішим материнства Це щастя кожен день, кожну годину
  • Це фото -повне відображення материнської любові. Щастя Вам
  • Красуні!

&quot;Абсолютне щастя&quot;: Санта Дімопулос зворушила знімком з новонародженою дочкою

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що Санта Дімопулос розкрила подробиці про перші дні свого материнства.

Раніше Санта Дімопулос відверто зізналася, скільки заплатила за пологи в Монако. Артистка також розповіла про те, як проходили пологи.

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