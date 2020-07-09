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Абсолютна любов: Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку

Четвер 09 липня 2020 15:39
Абсолютна любов: Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку
Джамала з чоловіком і старшим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка показала щасливі сімейні кадри з чоловіком і двома синами

Нещодавно (19 червня) Джамала вдруге стала мамою – співачка народила чудового синочка, якого назвала Селім Гірай. Всю вагітність артистка ділилася з шанувальники ніжними фото і описувала свої відчуття та зміни, що відбуваються з нею в цікавому положенні. Вона продовжує і зараз відверто говорити з фанами і сміливо піднімає теми труднощів грудного вигодовування і перших місяців життя малюка. Тепер же Джамала вирішила поділитися зворушливим фотосетом, зробленим під час виписки з пологового будинку.

На знімках зірка позує з чоловіком Бекіром Сулеймановим, старшим синочком Емір-Рахманом і молодшим Селім Гіраєм.

"Aile. Батьківщина. Family. Виписка 23.06.2020", - коротко і красномовно підписала вона душевні знімки всієї родини.

Абсолютна любов: Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку

Абсолютна любов: Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку

Абсолютна любов: Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку

Абсолютна любов: Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку

Абсолютна любов: Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку

Джамала позувала з чоловіком і синами під час виписки з пологового будинку (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала згадуала, що в день виписки була сильна злива, тому вона дещо забруднила сукню. "Дощ лив як з відра. Ми під парасолькою", - написала вона, відповідаючи на питання однієї з підписниць. Шанувальники прийшли в захват від згуртованої і щасливою зіркової сім'ї.

  • Просто любов
  • Дуді мило, ви чарівні
  • Господи, це так неймовірно! Все це доводить мене кожен раз до сліз
  • Які гарні і щасливі! Вітаю!
  • Класні
  • Ви прекрасні! Будьте щасливі і здорові! Вся ваша сім'я!
  • Дуже гарна родина, вітаю
  • Молодці, що приймаєте лелеку у своєму домі! Гарна пара, чудові діточки! Щастя!

Скріншот коментарів

Раніше Джамала зворушила зізнанням про свого новонародженого синочка.

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