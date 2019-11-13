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"А потім усе змінилося": Анна Сєдокова зворушливо зізналася в коханні молодому бойфренду

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.11.2019 - 13:28
"А потім усе змінилося": Анна Сєдокова зворушливо зізналася в коханні молодому бойфренду
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Заради співачки Яніс кинув дружину і маленьку дитину

Колишня учасниця групи "ВІА Гра", співачка і мама трьох дітей Анна Сєдокова знайшла свою нову любов - у 36-річної артистки роман з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який грає за російські "Хімки". Спочатку вони приховували свої стосунки, адже у спортсмена є дружина і маленький син, однак пізніше він офіційно заявив про розставання з дружиною і зізнався в любові Сєдоковій. Виконавиця також не може приховувати свої емоції і стала публікувати спільні фото з коханим у соцмережах.

На свіжому знімку в своєму Instagram Анна показала пристрасний поцілунок з бойфрендом. Пара побувала на церемонії вручення премії "Жінка року" в Москві і не приховувала своїх почуттів на публіці.

У підпису до романтичної кадру Сєдокова натякнула, що саме Яніс повернув їй віру в любов.

&quot;А потім усе змінилося&quot;: Анна Сєдокова зворушливо зізналася в коханні молодому бойфренду

Фото: Анна Седокова і Яніс Тімма (instagram.com/annasedokova)

"Раніше я ніколи не вірила. Читала ці солоденькі тексти, злилася, не довіряла, а потім раз і все змінилося. Я намагаюся згадати події, як все розвивалося і що ж привело мене до тебе, повинна бути якась формула успіху, адже навчають людей на всіх нескінченних тренінгах, але я не розумію. Може є якась особлива формула для тих, хто все робить не так? Дякую тобі", - зворушливо написала закохана співачка.

Тімма не зміг втриматися від відповіді коханій жінці.

"Я не знаю що за формула, але вона спрацювала! Нам ДУЖЕ пощастило!!!!!" - зазначив баскетболіст.

&quot;А потім усе змінилося&quot;: Анна Сєдокова зворушливо зізналася в коханні молодому бойфренду

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Фолловери артистки розчулюються ніжному кадру і бажають їй і її обранцю щастя.

  • Анна, як тобі вдалося розчулити серце прибалтійського холодного хлопця?
  • Як не вірила??? У вас 3 дітей ,Аня
  • У мене просто мурашки
  • Ти хороша людина, Аня, ось і все, таких в нашому світі мало, майже одиниці... Тобі не можна бути однією, ось ти і зустріла Яніса!!!
  • Які ви класні!!
  • Так здорово, що ви разом!!!
  • Вітаю щастя
  • Класні хлопці
  • Ну нарешті диво сталося. Счастьяяяяя і назавжди
  • Красунчики
  • Шикарна пара
  • Просто одного разу зустрічаєш своє... Анечка,ти супер

&quot;А потім усе змінилося&quot;: Анна Сєдокова зворушливо зізналася в коханні молодому бойфренду

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що Анна Сєдокова виховує трьох дітей від різних чоловіків. Вона народила дочку Аліну 2004 року від українського футболіста Валентина Белькевича. У 2011 році народилася Моніка від бізнесмена Максима Чернявського. А в 2017 народився син Гектор від підприємця Артема Комарова.

&quot;А потім усе змінилося&quot;: Анна Сєдокова зворушливо зізналася в коханні молодому бойфренду

Фото: Анна Седокова і Яніс Тімма (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова розповіла про канікули з молодшою донькою Монікою, яка живе в США з батьком.

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