ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"А ось і ми": Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком

Lite » Зірки 10.12.2018 - 12:46
"А ось і ми": Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка і її чоловік відвідали Нью-Йорк

Популярна українська співачка і телеведуча Яна Соломко, яка раніше поділилася планами на майбутнє, порадувала шанувальників рідкісними знімками. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала романтичні спільні кадри з чоловіком Олегом, зроблені під час їх поїздки в Нью-Йорк (США).

&quot;А ось і ми&quot;: Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком

Фото: Яна Соломко з чоловіком (instagram.com/yana.solo)

На знімках пара позує біля гарно вбраної ялинки на вулиці, а також на босерському бою Василя Ломаченка з пуерторіканцем Хосе Педрасою.

&quot;А ось і ми&quot;: Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком

Фото: Яна Соломко з чоловіком (instagram.com/yana.solo)

"А ось і ми. New York", - лаконічно підписала фото Яна.

&quot;А ось і ми&quot;: Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Відзначимо, що таким чином співачка розвіяла чутки про розставання з чоловіком, які активно гуляли в соціальних мережах. Причиною цього стало те, що Соломко дуже давно не публікувала загальних кадрів з чоловіком. Що ж, судячи з усього, у пари все добре.

Підписники відзначили, що Яна та Олег дуже красиві і побажали їм щастя.

"Чудова пара", "Дуже гарненькі, бережіть один одного", "Шикарні", "Дуже красиві і щасливі!!!!Любові і довголіття вам!!!", "Щастя такій парі", "Ваш Тато повернувся", "Ой які ви красиві і барвисті", - пишуть фоловери в коментарях.

&quot;А ось і ми&quot;: Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком&quot;А ось і ми&quot;: Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком

&quot;А ось і ми&quot;: Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком&quot;А ось і ми&quot;: Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Яна Соломко вийшла заміж в 2014 році. Пара виховує трирічну дочку Кіру, яку співачка народила в Майамі.

Зазначимо, що Яна Соломко розповіла, що є основоположним чинником у стосунках з дитиною.

Раніше ми писали, що Яна Соломко випустила чуттєвий кліп на пісню "Мата Харі" під "царським" прізвищем.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко знялася в чуттєвій фотосесії для колекції "TENDER MORNING".

Відео: Віра Брежнєва: цікаві факти (РБК-Україна)

"Мама хворіє": Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином Дружина MONATIK'a показала ніжне фото з чоловіком
Новини України семьяЯна Соломковедущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся