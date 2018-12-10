"А ось і ми": Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка і її чоловік відвідали Нью-Йорк

Популярна українська співачка і телеведуча Яна Соломко, яка раніше поділилася планами на майбутнє, порадувала шанувальників рідкісними знімками. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала романтичні спільні кадри з чоловіком Олегом, зроблені під час їх поїздки в Нью-Йорк (США).

Фото: Яна Соломко з чоловіком (instagram.com/yana.solo)

На знімках пара позує біля гарно вбраної ялинки на вулиці, а також на босерському бою Василя Ломаченка з пуерторіканцем Хосе Педрасою.

Фото: Яна Соломко з чоловіком (instagram.com/yana.solo)

"А ось і ми. New York", - лаконічно підписала фото Яна.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Відзначимо, що таким чином співачка розвіяла чутки про розставання з чоловіком, які активно гуляли в соціальних мережах. Причиною цього стало те, що Соломко дуже давно не публікувала загальних кадрів з чоловіком. Що ж, судячи з усього, у пари все добре.

Підписники відзначили, що Яна та Олег дуже красиві і побажали їм щастя.

"Чудова пара", "Дуже гарненькі, бережіть один одного", "Шикарні", "Дуже красиві і щасливі!!!!Любові і довголіття вам!!!", "Щастя такій парі", "Ваш Тато повернувся", "Ой які ви красиві і барвисті", - пишуть фоловери в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Яна Соломко вийшла заміж в 2014 році. Пара виховує трирічну дочку Кіру, яку співачка народила в Майамі.

Зазначимо, що Яна Соломко розповіла, що є основоположним чинником у стосунках з дитиною.

Раніше ми писали, що Яна Соломко випустила чуттєвий кліп на пісню "Мата Харі" під "царським" прізвищем.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко знялася в чуттєвій фотосесії для колекції "TENDER MORNING".

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