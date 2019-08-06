"А вам личить!" Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в "князіху"

Телеведуча Лілія Ребрик дійсно здивувала шанувальників незвичайним перевтіленням! На своїй instagram-сторінці ведуча популярної ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" показала парочку фото в новому образі. Так, в кадрі Лілія позує на коні! І одягнена телеведуча відповідно. На Ребрик – історичний костюм часів середньовічного Києва. Незвичне біло-червоне плаття з широким золотим коміром. На ніжках – червоні чоботи. На голові довга біла хустка з прикрасами.

Як з'ясувалося, телеведуча зі знімальною групою активно готується до святкового ефіру ранкового шоу, приуроченого до 24 серпня – Дня Незалежності України! Звичайно ж, поки що деталі цього ефіру тримають в секреті. Але вже зрозуміло, що це буде щось дуже незвичайне. І до речі, на знімальному майданчику також "засвітився" і новий співведучий Ребрик – Анатолій Анатоліч.

Лілія Ребрик на коні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, у себе в розділі сторіз Ребрик вже встигла опублікувати кілька бекстейд-відео з підготовки нового ефіру. Себе в незвичному вбранні Лілія забавно назвала "князіхою". Також Лілія приміряла і кольчугу, яка важить 12 кг і вважалася свого часу легко! Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

"Готуємо для Вас з командою @ranok_ua щось дуже цікаве до Дня незалежності! Обожнюю такі зйомки, такі локації, такі образи. А коні - вони особливі. Ще з дитинства захоплювалася ними. Дивлячись на них, хочеться ставати краще. Вони надихають!" –поділилася емоціями Ребрик.

Скріншот поста: instagram.com/liliia.rebrik

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:

"Супер))) Княгиня!"

"Дуже до лиця"

"Ви ідеальна жінка"

"А вам йде цей образ!"

"Княгиня Лілія!"

"Нас чекає щось ну дуже красиве"

"Дуже гарна, чарівна, добра, радісна наша Ліля"

"Гарне фото. Чекаю цікавого дійства! Світу нам усім!"

"Краса яка!!!! Ви чудова"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик приємно здивувала спортивним вранці з новим співведучим. Ребрик обіцяє, що тепер мало не кожний її ранок буде спортивним.

А до цього Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині. Нагадаємо, що сім'я відомої актриси і ведучої зовсім недавно повернулася з відпочинку в Туреччині.