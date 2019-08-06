"А вам личить!" Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в "князіху"

Ребрик також позує на коні!
Телеведуча Лілія Ребрик дійсно здивувала шанувальників незвичайним перевтіленням! На своїй instagram-сторінці ведуча популярної ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" показала парочку фото в новому образі. Так, в кадрі Лілія позує на коні! І одягнена телеведуча відповідно. На Ребрик – історичний костюм часів середньовічного Києва. Незвичне біло-червоне плаття з широким золотим коміром. На ніжках – червоні чоботи. На голові довга біла хустка з прикрасами.
Як з'ясувалося, телеведуча зі знімальною групою активно готується до святкового ефіру ранкового шоу, приуроченого до 24 серпня – Дня Незалежності України! Звичайно ж, поки що деталі цього ефіру тримають в секреті. Але вже зрозуміло, що це буде щось дуже незвичайне. І до речі, на знімальному майданчику також "засвітився" і новий співведучий Ребрик – Анатолій Анатоліч.
Лілія Ребрик на коні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
До речі, у себе в розділі сторіз Ребрик вже встигла опублікувати кілька бекстейд-відео з підготовки нового ефіру. Себе в незвичному вбранні Лілія забавно назвала "князіхою". Також Лілія приміряла і кольчугу, яка важить 12 кг і вважалася свого часу легко! Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.
24 серпня ранкове шоу #РанокзУкраїною готує щось дуже цікаве! Ведуча #ЛилияРебрик перевтілилася до "князиху")) pic.twitter.com/UeCVBKr3rU— MyGlamWish (@glam_wish) August 6, 2019
"Готуємо для Вас з командою @ranok_ua щось дуже цікаве до Дня незалежності! Обожнюю такі зйомки, такі локації, такі образи. А коні - вони особливі. Ще з дитинства захоплювалася ними. Дивлячись на них, хочеться ставати краще. Вони надихають!" –поділилася емоціями Ребрик.
Скріншот поста: instagram.com/liliia.rebrik
Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик приємно здивувала спортивним вранці з новим співведучим. Ребрик обіцяє, що тепер мало не кожний її ранок буде спортивним.
А до цього Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині. Нагадаємо, що сім'я відомої актриси і ведучої зовсім недавно повернулася з відпочинку в Туреччині.