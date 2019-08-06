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"А вам личить!" Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в "князіху"

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.08.2019 - 13:26
"А вам личить!" Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в "князіху"
Лілія Ребрик (фото: .instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик також позує на коні!

Телеведуча Лілія Ребрик дійсно здивувала шанувальників незвичайним перевтіленням! На своїй instagram-сторінці ведуча популярної ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" показала парочку фото в новому образі. Так, в кадрі Лілія позує на коні! І одягнена телеведуча відповідно. На Ребрик – історичний костюм часів середньовічного Києва. Незвичне біло-червоне плаття з широким золотим коміром. На ніжках – червоні чоботи. На голові довга біла хустка з прикрасами.

Як з'ясувалося, телеведуча зі знімальною групою активно готується до святкового ефіру ранкового шоу, приуроченого до 24 серпня – Дня Незалежності України! Звичайно ж, поки що деталі цього ефіру тримають в секреті. Але вже зрозуміло, що це буде щось дуже незвичайне. І до речі, на знімальному майданчику також "засвітився" і новий співведучий Ребрик – Анатолій Анатоліч.

&quot;А вам личить!&quot; Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в &quot;князіху&quot;

Лілія Ребрик на коні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, у себе в розділі сторіз Ребрик вже встигла опублікувати кілька бекстейд-відео з підготовки нового ефіру. Себе в незвичному вбранні Лілія забавно назвала "князіхою". Також Лілія приміряла і кольчугу, яка важить 12 кг і вважалася свого часу легко! Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

"Готуємо для Вас з командою @ranok_ua щось дуже цікаве до Дня незалежності! Обожнюю такі зйомки, такі локації, такі образи. А коні - вони особливі. Ще з дитинства захоплювалася ними. Дивлячись на них, хочеться ставати краще. Вони надихають!" –поділилася емоціями Ребрик.

&quot;А вам личить!&quot; Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в &quot;князіху&quot;

Скріншот поста: instagram.com/liliia.rebrik

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:

  • "Супер))) Княгиня!"
  • "Дуже до лиця"
  • "Ви ідеальна жінка"
  • "А вам йде цей образ!"
  • "Княгиня Лілія!"
  • "Нас чекає щось ну дуже красиве"
  • "Дуже гарна, чарівна, добра, радісна наша Ліля"
  • "Гарне фото. Чекаю цікавого дійства! Світу нам усім!"
  • "Краса яка!!!! Ви чудова"

&quot;А вам личить!&quot; Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в &quot;князіху&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик приємно здивувала спортивним вранці з новим співведучим. Ребрик обіцяє, що тепер мало не кожний її ранок буде спортивним.

А до цього Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині. Нагадаємо, що сім'я відомої актриси і ведучої зовсім недавно повернулася з відпочинку в Туреччині.

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