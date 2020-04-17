57-річна Демі Мур несподівано стала блондинкою заради нової фантастичної ролі

Шанувальники Демі Мур нарешті дочекалися від неї "кіноновин" і нових ролей. 57-річна голлівудська кінодіва зіграла одну з героїнь нового серіалу Brave New World ("О дивний новий світ"). Американський науково-фантастичний серіал 2020 року знятий по однойменному романі Олдоса Хакслі 1932 року. Для зйомок у серіалі Демі довелося кардинально змінити імідж. Американська актриса, в тому числі пізнавана за своїм густим чорним волоссям, перевтілилася в світловолосу героїню серіалу. Мур зіграла жінку, яка живе посеред божевільного майбутнього, оточена генетично модифікованими людьми.

Так, в мережі з'явився тизер нового серіалу Brave New World з участю Демі Мур — і в ньому вона з'явилася в незвичайному образі блондинки. До речі, крім Мур, у серіалі також зіграли ролі Олден Еренрайх (відомий по ролі молодого Хана Соло в "Зоряні війни: Історії") і Джессіка Браун Финдлей (зірка "Абатства Даунтон").

В трейлері фанати вперше побачили футуристичний світ, відомий як Нью-Лондон, де кожен є частиною ідеального суспільства. Однак це суспільство управляється політичною силою, яка з самого народження маніпулює людьми, диктуючи їм свої норми і моделі поведінки. Творці серіалу — нова стримінгова платформа Peacock.

Тим часом сама Демі поки що не поспішає хвалитися новою роллю або якост анонсувати тизер довгоочікуваного серіалу. Замість цього Мур продовжує насолоджуватися сімейним карантином.

Нагадаємо, що на домашній самоізоляції голлівудській кінодіві нудьгувати точно не прихоится. На період карантину у великому особняку Мур ізолювалася у великій компанії рідних. Більше того, до самоізоляції своєї екс-дружини приєднався навіть Брюс Вілліс, чим не на жарт спантеличив шанувальників. Але схоже, що Брюс вирішив приділити якийсь час і своїм повзрослевщим дочками від шлюбу з Мур.

Фото: instagram.com/demimoore

На новому фото, опублікованому в мережі instagram, Демі позує з двома дочками-красунями. На фото зі зірковою мамою позують 26-річна Таллула Вілліс (яка нещодавно підстриглася практично за нуль) і 28-річна Скаут Вілліс.

Мама з дочками позують разом із домашніми улюбленцями. Як зазначила Демі, вони знімаються для домашнього архіву.

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