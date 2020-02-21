53-річна Сальма Хайєк спокусила фігурою "пісочний годинник" в ідеальному купальнику

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма в черговий раз довела, що і "за 50" можна виглядати розкішно

Після звинувачень у надмірному захопленні "уколами краси" 53-річна Сальма Хайєк вирішила наочно показати шанувальникам, наскільки їхні закиди безпідставні. Всесвітньо відома актриса після низки червоних доріжок і кіноцеремоній вирішила взяти перерву і вирушила на райський відпочинок. На тлі пальм, морських хвиль і скель Сальма зробила яскраве фото, яке відразу ж викликало "фурор в мережі". Схоже, таким чином актриса вирішила зайвий раз довести, вік - це всього лише цифра. І "проблеми старості" їй поки що точно не загрожують.

Так, під час прогулянки на човні біля океану актриса вирішила зупинитися, щоб зробити фото на фоні мальовничої місцевості. А саме - біля підніжжя скелі. Для прогулянки по хвилях пекуча брюнетка вибрала закритий чорний купальник з грайливими зав'язками в районі декольте. Така шнурівка звернула увагу на пишне декольте актриси.

Розкішна Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Слід також підкреслити, як вигідно купальник чорного кольору виділяє розкішні форми Хайєк. Актриса вміло підкреслила спокусливі вигини "пісочний годинник". Завдяки правильним вирізам на стегнах ноги здаються ще стрункішими. Слід віддати належне актрисі - в 53 роки вона виглядає чудово.

Ефектний пляжний лук Сальма також доповнила солом'яним капелюшком і сонцезахисними окулярами в білій оправі-метелику. Красуня посміхається на камеру, даючи зрозуміти, що підозри її шанувальників безпідставні.

Сальма без макіяжу (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, що в перші дні відпочинку Сальма опублікувала фото на тлі пальм, позуючи в малиновому купальнику. При цьому красуня не побоялася показати квітуче обличчя, на якому немає ні краплі макіяжу. Деякі шанувальники замість похвали подарували актрисі критику.

Так, один з фоловерів зазначив: “Занадто багато ботокса. Тобі це не треба, Сальма".

Відповідь Хайєк не змусив себе чекати: “Я не колю ботокс. Але дякую за пораду, як раз думала, чи не настав час ним скористатися".

Нагадаємо, раніше модель Емілі Ратаковски підкорила мережу пишними формами у відвертому образі в дусі Сальми Хайєк.