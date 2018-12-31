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52-річна Сальма Хайєк похвалилася фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2018 - 12:18
52-річна Сальма Хайєк похвалилася фігурою в купальнику
Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Фізичній формі актриси можна тільки позаздрити

У період різдвяно-новорічних свят багато знаменитостей відправляються в теплі краї, щоб відпочити від роботи, розслабитися та відновити загар. Не стала винятком і 52-річна голлівудська актриса Сальма Хайек, яка раніше вразила кардинальною зміною іміджу. Яскравими знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Сальма відображена в цілісному чорному купальнику з шнурівкою на грудях. Актриса фотографувалась в красивих позах у воді і на пляжі, з задоволенням демонструючи свою струнку й підтягнуту фігуру.

52-річна Сальма Хайєк похвалилася фігурою в купальнику52-річна Сальма Хайєк похвалилася фігурою в купальнику

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Де саме вона відпочиває, Хайєк вирішила не повідомляти. Судячи по блакитному кольору води, це якісь екзотичні острови.

52-річна Сальма Хайєк похвалилася фігурою в купальнику

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Шанувальники захопилися розкішною фігурою актриси і закидали її компліментами в коментарях.

Нагадаємо, раніше переможниця " Танців з зірками Ілона Гвоздьова захопила гарячими фото з відпочинку на Мальдівах. Дівчина засипала соцмережа знімками в бікіні, демонструючи своє гнучке тіло.

Ми також писали про те, що Леся Нікітюк в бікіні повеселила оригінальним святковим побажанням.

Відео: РБК-Україна

 

 

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