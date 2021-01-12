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Це тіло! Дженніфер Лопес вразила розкішною фігурою в купальнику

Вівторок 12 січня 2021 17:17
Це тіло! Дженніфер Лопес вразила розкішною фігурою в купальнику
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес показала нове фото в купальнику, яке приголомшило мережу. Зірка приміряла цього разу модель, яка ледь прикривала її апетитне тіло. Розкішні груди, стегна і тонка талія стали головною прикрасою кадру, який миттєво зібрав масу лайків та коментарів.

Образ однієї з найбільш спокусливих зірок у світі доповнили великі сонцезахисні окуляри Dior, а також сережки-кільця і браслети. Від макіяжу зірка не відмовилася, зробивши його мінімальним. Волосся вона заплела в недбалий пучок. Лопес стоїть на дошці для серфінгу, на тлі райського пейзажу.

Це тіло! Дженніфер Лопес вразила розкішною фігурою в купальнику

Співачка підкорила мережу (фото: instagram.com/jlo)

"Як закінчився попередній тиждень. Тепер починається новий", - написала вона у своєму блозі. І тут же отримала красномовну відповідь від фоловерів. "Це тіло! Цей купальник", "Королева", "Сподіваюся, ти насолоджуєшся відпусткою", "Ісусе", "Ти така красива", "Ідеал", - пишуть їй фанати.

До речі, це вже третій купальник, який встигла продемонструвати співачка своїм послідовувачам. Вона явно готувалася підкорювати мережу своїми продуманими до дрібниць образами! Вийшло як завжди горяче.

Раніше ми писали, що співачка показала, як виглядає без макіяжу.

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Новини України Новини шоу-бізнесу певецДженніфер Лопесактриса

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