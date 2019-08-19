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50-річна Дженніфер Лопес похвалилася досконалим тілом в спокусливому купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.08.2019 - 20:32
50-річна Дженніфер Лопес похвалилася досконалим тілом в спокусливому купальнику
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка показала новий гарячий кадр

Дженніфер Лопес вже не раз довела, що вік красі і енергійності не перешкода. Нещодавно співачка відзначила 50-річний ювілей, але це ніяк не позначилося ні на її кар'єрі (зірка активно гастролює з грандіозним туром), ні на зовнішності. Останнє вона наочно демонструє у своєму мікроблозі. Співачка регулярно радує фоловерів жаркими кадрами. Новий з них з'явився на сторінці знаменитості зовсім недавно.

50-річна Дженніфер Лопес похвалилася досконалим тілом в спокусливому купальникуДженніфер Лопес у відмінній формі! (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер опублікувала фото в суцільному бордовому купальнику, який підкреслив усі «видатні» сторони її фігури: звабливий вигин спини, пружні сідниці, накачані ноги і руки, а також пишні груди. Допомогла в цьому і досить відверта поза, яку прийняла Лопес – вона лежить на сітці над водою, повернувшись до камери напівбоком. Доповнили лук зірки великі сонцезахисні окуляри, а також практична укладка: високий пучок.

50-річна Дженніфер Лопес похвалилася досконалим тілом в спокусливому купальникуСпівачка любить відверті вбрання (фото: instagram.com/jlo)

Фото в цьому образі співачка вже показувала раніше, вони зроблені під час невеликої перерви в турі. Але Лопес знає: такі гарячі кадри завжди будуть затребувані серед її фоловерів. І не прогадала. Чи потрібно говорити, що фото вже зібрало майже 2 мільйони лайків?

Ще одна тема, яку дуже люблять послідовувачі співачки – романтичні кадри з її коханим Алексом Родрігесом. Нагадаємо, цієї весни бейсболіст зробив співачці пропозицію руки і серця. І тепер усі чекають не дочекаються, коли ж відбудеться довгоочікуване весілля.

50-річна Дженніфер Лопес похвалилася досконалим тілом в спокусливому купальникуДжей Ло поки не розкрила дату весілля (фото: instagram.com/jlo)

Самі зірки цю ситуацію поки остаточно не прояснили. В одному інтерв'ю Дженніфер зізналася, що вони з Алексом точно не хочуть поспішати. Рік у них у них обох видався досить насиченим, а весілля – справа тонка, вимагає маси сил і приготувань. Тим більш – свято для них значить дуже багато, і вони хочуть, щоб все було просто ідеально. Але й затягувати не збираються.

Одного разу Дженніфер опублікувала романтичне фото на тлі табло з цифрами 11.11. Після чого фанати пари припустили, що таким чином Лопес розсекретила дату весілля, і 11 листопада варто чекати урочисте одруження.

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